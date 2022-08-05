士力架把「台灣列國家」遭陸網出征抵制　瑪氏緊急道歉

▲士力架把「台灣列國家」，遭陸網出征抵制。（圖／翻攝自「士力架中國」微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國解放軍持續圍台軍演，中國網友也紛紛在網路「出征」，像是知名食品士力架就被點名，在亞洲推出的新活動中，把台灣列為國家，引發大量中國網友不滿，甚至有人大罵「以後相關產品都不要買，反正他們也不稀罕中國的錢」。

中國網友點名士力架，在活動中把台灣列為國家，消息引發大量中國網友出征，有人說「說支持一個中國政策很難嗎，士力架你到底在高傲什麼」、「我只想對他說，滾啊」、「堅決抵制了」、「做食品的也敢加戲，我們的消費市場不是吹的」。

▼士力架在活動中，把台灣列為國家。（圖／翻攝自推特）

▲中國網友出征士力架。（圖／翻攝自微博）

「士力架中國」5日緊急發布聲明，針對活動爭議表達歉意，公司第一時間已要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣傳內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。

瑪氏箭牌強調，尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務運營活動，公司將一如既往地為中國消費者提供高品質產品和服務。

▼瑪氏箭牌針對士力架活動爭議道歉。（圖／翻攝自微博）

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