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社會 社會焦點 保障人權

正妹喝醉被求歡「以為是曖昧對象」！隔天起床崩潰報警

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲小花被從背後抱住，以為是曖昧對象求歡，起床後才知道是遭性侵。（圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）與4名男友人到日本遊玩，晚間喝酒後在民宿房間內昏睡，半夜突然被人從背後撫摸，原先以為是曖昧對象求歡，沒想到起床後對方否認，才讓小美驚覺遭到性侵，崩潰報警處理。高雄地院審理後，依照乘機性交罪，判涉案的龔男4年有期徒刑，高雄高分院審理後，改依妨害性自主罪，判4年有期徒刑。

根據判決書內容，小花2020年2月初與曖昧對象阿宏（化名）、龔男等4名男友人前往日本某溫泉景點遊玩，投宿當地一間民宿，小花自己住一間，阿宏、龔男等4人則同住一間，同年2月11日在民宿交誼廳喝酒聊天，一共喝了2支900毫升的清酒。

小花獨自喝了將近一公升的清酒，已經明顯不勝酒力，在阿宏的陪同下，先行返回房間休息，卸完妝、取下隱形眼鏡後，就因為太累昏睡過去。阿宏陪小花回房休息後，立刻又返回交誼廳，與龔男、另外2名友人一起喝酒，直到凌晨4點左右，4人才返回房間休息。

沒想到，龔男竟然覺得有機可乘，凌晨4點30分趁著同房所有人睡著時，偷偷潛入小花的房間，看小花在床上熟睡，進而伸出狼爪、性侵得逞。發生事情的當下房間昏暗，加上小花近視看不清楚、以為動手的是阿宏、沒力氣反抗等理由，雖然小花心裡不太願意，還是與對方發生了關係。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲龔男趁著小花喝醉，進房性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

當天上午10點左右，阿宏跑來敲門，小花見到對方似乎在裝傻，於是睜眼怒瞪，斥責「所以你想當昨天的事情沒發生過」，讓阿宏感到莫名奇妙，雙方為此發生爭執，經過爭吵後，小花才知道發生關係的對象竟不是阿宏，當場崩潰痛哭。

後來小花詢問了其他友人，最後透過濃厚的體味，確認龔男就是性侵犯，立即在當地報警處理。案件回台後進入司法程序，龔男還向法院辯稱，當時小花要求「不能射裡面」，完事後還要求他留下來陪伴，雙方是你情我院發生關係。

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲龔男辯稱，2人是你情我願發生性關係，小花還告知「不可射裡面」，完事還要求他留下來陪伴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

不過，其他同行友人則證稱，小花與阿宏已曖昧一段時間，快要成為男女朋友的關係，且2人動作相當親暱，約會時會勾手、吃飯時會互相夾菜，動作已經很像男女朋友，小花不可能同意與龔男發生關係。

高雄地院審理後認為，龔男趁著小花爛醉時性侵，造成小花精神、身體上莫大痛苦，事後毫無悔意，也沒有與小花達成和解，因此依照乘機性交罪，判龔男4年有期徒刑。至於民事的部分，龔男則被判賠40萬元。

龔男不服，提起上訴。不過，根據《中時新聞網》報導，高院審理期間，龔男坦承發生性關係，案發後卻被小美質問時，卻不斷否認，因此判定龔男有罪，判4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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