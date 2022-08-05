正妹喝醉被求歡「以為是曖昧對象」！隔天起床崩潰報警

▲小花被從背後抱住，以為是曖昧對象求歡，起床後才知道是遭性侵。（圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）與4名男友人到日本遊玩，晚間喝酒後在民宿房間內昏睡，半夜突然被人從背後撫摸，原先以為是曖昧對象求歡，沒想到起床後對方否認，才讓小美驚覺遭到性侵，崩潰報警處理。高雄地院審理後，依照乘機性交罪，判涉案的龔男4年有期徒刑，高雄高分院審理後，改依妨害性自主罪，判4年有期徒刑。

根據判決書內容，小花2020年2月初與曖昧對象阿宏（化名）、龔男等4名男友人前往日本某溫泉景點遊玩，投宿當地一間民宿，小花自己住一間，阿宏、龔男等4人則同住一間，同年2月11日在民宿交誼廳喝酒聊天，一共喝了2支900毫升的清酒。

小花獨自喝了將近一公升的清酒，已經明顯不勝酒力，在阿宏的陪同下，先行返回房間休息，卸完妝、取下隱形眼鏡後，就因為太累昏睡過去。阿宏陪小花回房休息後，立刻又返回交誼廳，與龔男、另外2名友人一起喝酒，直到凌晨4點左右，4人才返回房間休息。

沒想到，龔男竟然覺得有機可乘，凌晨4點30分趁著同房所有人睡著時，偷偷潛入小花的房間，看小花在床上熟睡，進而伸出狼爪、性侵得逞。發生事情的當下房間昏暗，加上小花近視看不清楚、以為動手的是阿宏、沒力氣反抗等理由，雖然小花心裡不太願意，還是與對方發生了關係。

▲龔男趁著小花喝醉，進房性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



當天上午10點左右，阿宏跑來敲門，小花見到對方似乎在裝傻，於是睜眼怒瞪，斥責「所以你想當昨天的事情沒發生過」，讓阿宏感到莫名奇妙，雙方為此發生爭執，經過爭吵後，小花才知道發生關係的對象竟不是阿宏，當場崩潰痛哭。

後來小花詢問了其他友人，最後透過濃厚的體味，確認龔男就是性侵犯，立即在當地報警處理。案件回台後進入司法程序，龔男還向法院辯稱，當時小花要求「不能射裡面」，完事後還要求他留下來陪伴，雙方是你情我院發生關係。

▲龔男辯稱，2人是你情我願發生性關係，小花還告知「不可射裡面」，完事還要求他留下來陪伴。（示意圖／免費圖庫pixabay）



不過，其他同行友人則證稱，小花與阿宏已曖昧一段時間，快要成為男女朋友的關係，且2人動作相當親暱，約會時會勾手、吃飯時會互相夾菜，動作已經很像男女朋友，小花不可能同意與龔男發生關係。

高雄地院審理後認為，龔男趁著小花爛醉時性侵，造成小花精神、身體上莫大痛苦，事後毫無悔意，也沒有與小花達成和解，因此依照乘機性交罪，判龔男4年有期徒刑。至於民事的部分，龔男則被判賠40萬元。

龔男不服，提起上訴。不過，根據《中時新聞網》報導，高院審理期間，龔男坦承發生性關係，案發後卻被小美質問時，卻不斷否認，因此判定龔男有罪，判4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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