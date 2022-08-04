獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

▲台中1名小模指控被誘騙拍性愛影片，最後認為被騙色，氣得提告性侵。（示意圖／取自Pixabay）

突發中心／台北報導

台中1名外拍小模，在臉書社群認識1名攝影師，但前往攝影師家中拍照時，攝影師卻提出為了增加銷量，要拍攝「露一點」的照片、影片，要小模簽下AV合約後，馬上變成男主角拍起性愛影片，要小模幫其口交、性侵得逞，還聲稱「影片上網供人付費欣賞，每個月所得可分小模8成」，又陸續「以拍片為由」，約小模到雙北地區的旅館發生多次性行為，小模發現被騙色，氣得報警處理。

據了解，住在新竹的39歲G姓男子，平時擔任廚師，業餘也從事攝影師的工作，在臉書社群認識1名22歲的小模，並在5月初與小模相約到新竹家中拍攝照片，但是卻在現場暗示「拍露一點，比較有看頭」，當下與小模簽下AV合約。

G姓男子當場化身男主角，2人在G姓男子家中「演戲」，G姓男子還拿出攝影機拍下整個性愛過程，還向小模表示，可以將影片分享到成人色情網站，供人付費觀賞，「這樣每個月還可以分紅」。

G姓男子還向小模保證，AV影片上傳網路供人觀賞，每個月分紅所得可以將8成給小模，後來又陸續邀約小模前往雙北地區的旅館「趕拍影片」，還煞有其事的找來50歲的L姓男子在場當起攝影師。

但是小模發現根本沒有分錢，且自己的性愛影片還被上網供人觀賞，氣得報警處理，警方前往G姓男子家中搜索，當場查扣4張記憶卡，且裡面還有當初與小模拍下的性愛影片，另外還查扣電腦等證物。

據悉，G姓男子還將家中的角落佈置成拍攝現場，甚至還有多套「角色扮演」的衣服，但G姓男子則否認性侵，辯稱當時簽下拍攝性愛影片的合約，且發生關係都有經過小模同意。

G姓男子指出，相關影像在拍攝完畢後都有給小模檢視，且影片上傳也承諾女方可以獲得8成的酬勞，且每個月都可分到錢，但是根本還沒一個月，所以還沒分紅就被小模提告性侵。

據了解，小模當時前往G男家中，男子聲稱「拍露一點才有賣點」，簽下合約後又說「為了銷量」可以拍性愛影片上傳網路分潤，當下馬上變身男主角拍起性愛影片，最後小模指控，G姓男子拿合約恐嚇，後續要再逼迫小模前往旅館多次發生性關係。