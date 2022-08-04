　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

▲楊姓男子去年4月邀約傳播妹出場陪酒，疑因夜渡資未一次付足，事後挨告妨害性自主。（示意圖／取自Pixabay）

▲台中1名小模指控被誘騙拍性愛影片，最後認為被騙色，氣得提告性侵。（示意圖／取自Pixabay）

突發中心／台北報導

台中1名外拍小模，在臉書社群認識1名攝影師，但前往攝影師家中拍照時，攝影師卻提出為了增加銷量，要拍攝「露一點」的照片、影片，要小模簽下AV合約後，馬上變成男主角拍起性愛影片，要小模幫其口交、性侵得逞，還聲稱「影片上網供人付費欣賞，每個月所得可分小模8成」，又陸續「以拍片為由」，約小模到雙北地區的旅館發生多次性行為，小模發現被騙色，氣得報警處理。

據了解，住在新竹的39歲G姓男子，平時擔任廚師，業餘也從事攝影師的工作，在臉書社群認識1名22歲的小模，並在5月初與小模相約到新竹家中拍攝照片，但是卻在現場暗示「拍露一點，比較有看頭」，當下與小模簽下AV合約。

G姓男子當場化身男主角，2人在G姓男子家中「演戲」，G姓男子還拿出攝影機拍下整個性愛過程，還向小模表示，可以將影片分享到成人色情網站，供人付費觀賞，「這樣每個月還可以分紅」。

G姓男子還向小模保證，AV影片上傳網路供人觀賞，每個月分紅所得可以將8成給小模，後來又陸續邀約小模前往雙北地區的旅館「趕拍影片」，還煞有其事的找來50歲的L姓男子在場當起攝影師。

但是小模發現根本沒有分錢，且自己的性愛影片還被上網供人觀賞，氣得報警處理，警方前往G姓男子家中搜索，當場查扣4張記憶卡，且裡面還有當初與小模拍下的性愛影片，另外還查扣電腦等證物。

據悉，G姓男子還將家中的角落佈置成拍攝現場，甚至還有多套「角色扮演」的衣服，但G姓男子則否認性侵，辯稱當時簽下拍攝性愛影片的合約，且發生關係都有經過小模同意。

G姓男子指出，相關影像在拍攝完畢後都有給小模檢視，且影片上傳也承諾女方可以獲得8成的酬勞，且每個月都可分到錢，但是根本還沒一個月，所以還沒分紅就被小模提告性侵。

據了解，小模當時前往G男家中，男子聲稱「拍露一點才有賣點」，簽下合約後又說「為了銷量」可以拍性愛影片上傳網路分潤，當下馬上變身男主角拍起性愛影片，最後小模指控，G姓男子拿合約恐嚇，後續要再逼迫小模前往旅館多次發生性關係。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／央視：東部戰區對台海遠程射擊！　取得預期效果
快訊／美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務
1分鐘850萬次！　境外IP蓄意癱瘓外交部網站
紐時：美官員憂北京想「強迫取分」！　擴大封鎖施壓台灣
快訊／保時捷國道追撞工程車！　車頭潰縮爛毀
快訊／罕見！　台東基地幻象2000、F5E同時掛彈升空
防空洞在哪裡？　這款APP下載衝iOS第3名
裴洛西訪台「付出代價的是台灣」　CNN：因中國無法懲罰美國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

快訊／保時捷國道追撞工程車！車頭潰縮爛毀　駕駛送醫

半導體CEO烏來空拍「賞夜景」　湯屋裸女貼窗「被入鏡」慘了

嬤報警「兒子又在吸毒」　5歲孫吸二手毒菸...頭髮驗出安非他命

空襲警報防空洞在哪裡？這款APP下載衝iOS第3名　還可直接導航

鬼月怪事多！民進黨雲林黨部鐵門自動開　竟是這原因...眾人傻眼

天空出現不明閃光「長達1小時」　網友熱議...警消給答案了

獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

獨／滷味攤槍手解剖！屍體腐爛多日　法醫助手被臭到衝門外乾嘔

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

快訊／保時捷國道追撞工程車！車頭潰縮爛毀　駕駛送醫

半導體CEO烏來空拍「賞夜景」　湯屋裸女貼窗「被入鏡」慘了

嬤報警「兒子又在吸毒」　5歲孫吸二手毒菸...頭髮驗出安非他命

空襲警報防空洞在哪裡？這款APP下載衝iOS第3名　還可直接導航

鬼月怪事多！民進黨雲林黨部鐵門自動開　竟是這原因...眾人傻眼

天空出現不明閃光「長達1小時」　網友熱議...警消給答案了

獨／小模簽AV約攝影師秒變男主　多次「趕拍新片」沒分潤慘了

2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

獨／滷味攤槍手解剖！屍體腐爛多日　法醫助手被臭到衝門外乾嘔

快訊／央視：東部戰區對台海遠程射擊「取得預期效果」

王心凌今晚登央視七夕晚會！　表演名單曝光「3台灣藝人入列」

中共環台軍演！連勝文：願用生命捍衛國家　「但不為台獨流血」

企業挺消防　南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

佐藤健也在看《禹英禑》狂讚可愛！日媒對比日劇…揭預算殘酷差距

美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務

裴洛西、金振杓出席記者會　雙方談北韓核威脅、韓美同盟70周年法案

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

車廠求救急討25片晶圓　台積電魏哲家傻眼「接單2.5萬片起跳」

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

社會熱門新聞

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　漁民停止作業3天

即／高雄台88嚴重車禍！　男酒駕闖禍害3聯結車追撞

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」

彰化鐵皮工廠　疑被雷劈起火

大陸軍演！陸軍高美濕地射擊保養　擊發42枚炮彈

這款APP找防空洞！下載衝iOS第3名　還可直接導航

即／桃園70歲婦刺死90歲夫！檢聲押獲准

人夫喊「X死你」！小三嬌嗔：不行～　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

性侵犯被保釋　1年後揪好友侵犯同一女

性侵犯被保釋　1年後揪好友侵犯同一女

印度一名男子2020年因性侵未成年少女被捕，在法院批准保釋後，他上個月竟然再次性侵同一名女子。更誇張的是，男子此番甚至夥同其他友人，持刃威脅受害人，若不撤銷先前告訴，他們將會把相關性愛影片上傳網路。

出獄2天開趴狂歡硬上傳播妹　破裙鐵證再判5年

出獄2天開趴狂歡硬上傳播妹　破裙鐵證再判5年

性侵8歲女兒害摘掉子宮　男被判化學閹割

性侵8歲女兒害摘掉子宮　男被判化學閹割

遭男主管又親又摸　OL回家哭訴...雙親竟要她忍

遭男主管又親又摸　OL回家哭訴...雙親竟要她忍

性侵女兒連生理期都不放過！鬼父被重判9年

性侵女兒連生理期都不放過！鬼父被重判9年

關鍵字：

小模性侵性愛片約攝影師成人網站

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面