56名學生獲頒總統教育奬　蔡英文感佩說：你們韌性鼓勵社會與我

▲總統蔡英文今天頒獎給56名頒總統教育奬得獎者，並感性說出「你們韌性鼓勵社會與我。」（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

2022總統教育奬今（5日）在台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，共有56個無畏命運淬礪、奮發向上學習的學生獲獎，由蔡英文總統親自頒獎，蔡英文指出，每一個得獎者事蹟都是感人敬佩，不論面對先天病痛，或者後天挑戰，都沒向生命低頭，為自己開創更寬廣道路，「你們的韌性鼓勵社會與我」，希望得獎者為理想更進步與強大。

由教育部主辦的總統教育奬，在全國推薦的352名學生當中，經過審慎初選，選出167名同學進入複選，並由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士組成複審委員，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會審議通過，遴選出56人，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲獎者，

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教育部表示，2022總統教育獎除頒發每位獲獎學生獎狀獎座外，並提供獎助學金，大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元，並給予受推薦參加總統教育獎複審而未獲獎同學，擇優頒發奮發向上獎獎狀一紙及學生每人2萬元，獲獎名單公布在教育部國教署網站「最新消息」。



蔡英文在致詞時表示，這是自己第七次頒獎，而每一個得獎者事蹟都是感人敬佩，不論面對先天病痛，或者後天挑戰，都沒向生命低頭，為自己開創更寬廣道路，「你們的韌性鼓勵社會與我」，希望得獎者為理想能更進步與強大。

教育部說明，每位獲獎者或是在專長領域上展現長才，或是能勇敢面對成長路上的家庭難關，甚至是持續面對生命病痛並努力向上，皆是品德與能力俱佳的卓越學子。例如就讀清華大學的陳念琴，即使罹癌，仍一邊接受化療，一邊積極訓練，在2021年征戰東奧拳擊賽獲得第五名；就讀高雄市立高雄中學的黃崇恩，為雙眼全盲併中度智能障礙的自閉症學生，但他沒有放棄希望，每天辛勤練琴、練笛、練鼓，並在音樂演奏上表現優異，曾獲2021亞洲盃國際音樂大賽第一名等多項殊榮。

