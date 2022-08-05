沒有無敵星星！李秉穎：自然抗體會消失「確診者也要打疫苗」

記者嚴云岑／台北報導

今年Omicron疫情我國已有逾463萬人感染，中央流行疫情指揮中心ACIP專家諮詢小組召集人李秉穎表示，一開始大家認為得過新冠會獲得無敵星星，但後來才知道沒有「無敵」這件事，雖然免疫力會增強一點，但第二次感染病毒依然有穿透力，而自然感染的抗體過了幾個月，也會跟打疫苗ㄧ樣慢慢消失，呼籲確診者也要打疫苗。

中央流行疫情指揮中心今（5）日表示，目前國內疫情雖然持平穩定，惟社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾儘速完成建議接種劑次。

李秉穎表示，建議長者接種四劑疫苗的理由除了疫苗抗體效價會隨著時間逐漸下降外，當病毒變異後，接種次苗劑次較少者，保護力也會打折扣。以色列研究指出，接種第四劑到第8周，對於一般保護會消失，但仍會比僅接種第三劑在第六週的保護效果增加3~4倍左右，保護效果也有明顯的附加反應，由於對於BA.4、BA.5病毒，也會有附加效果。

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李秉穎另鼓勵確診者接種疫苗，他表示，自然感染抗體雖然會增強，但是依然有穿透性，而自然感染者打疫苗的好處在於「免疫系統可有效被激發到更高程度」，建議確診者還是要打疫苗，一般民眾打3劑，長者等高風險族群更要打到第四劑，惟確診者建議於確診後3個月再接種，以延長疫苗保護力。

指揮中心已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第二次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速接種，以提升免疫保護力。此外，醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員，亦可評估自身染疫風險及意願接種。