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社會 社會焦點 保障人權

滿月男嬰暴瘦慘死...頸留傷痕　父辯「自己翻身摔地」遭收押

▲▼林園分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一男嬰疑似遭虐死亡，男嬰父親遭檢方聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名出生1個多月的男嬰，16日凌晨因受傷命危被送醫急救，經搶救後仍宣告不治，院方發現，男嬰脖子有傷，且到院時體重只剩2200多公克，便通報警方疑似有虐嬰狀況。男嬰21歲父母辯稱，是男嬰自己翻身時從床上摔地，檢方會同法醫相驗後，確認男嬰有遭虐的情況，再度傳喚林姓父親，林父只坦承有捏小孩、搖晃小孩，但對於其他傷勢則辯說都不清楚，檢方複訊後，依傷害致死罪嫌將林父聲押獲准。

據了解，16日凌晨2點多，男嬰因受傷命危被送往高雄長庚急救，當時一度通報無呼吸心跳，經過搶救後，仍宣告不治，院方發現，男嬰脖子有傷口，且相較剛出生男嬰有2500多公克，到院時體重只剩2200多公克，便通報警方有疑似虐嬰情事。

警方表示，男嬰父母2人均為21歲，他們聲稱男嬰是翻身時，自己從床上自己掉了下來，而脖子的傷痕也是他自己抓傷的，警方對2人說法存疑，目前移送，報檢察官指揮偵辦。

男嬰父母均為21歲，2人過去沒有前科紀錄，也無家暴紀錄，加上男嬰，結婚3年共生了3胎。

林父在檢、警偵訊時，對於男嬰的傷勢避重就輕，僅坦承有搖晃小孩、也有捏小孩的肋骨，但對於脖子、身體其他傷勢，不是辯稱小孩自己摔落床下，就是緘默不語，檢方根據法醫的驗傷報告，確認男童有受虐的情況，認為林父涉嫌傷害致死罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

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