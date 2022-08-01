印度首爆猴痘死亡！22歲男到死都「隱匿確診」　蘇丹通報首起病例

▲猴痘疫情擴大，蘇丹通報境內首例確診。圖為紐約設置猴痘疫苗臨時接種站。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

猴痘病毒蔓延，截至上周，全球至少77國已有病例。然而，蘇丹7月31日通報首起猴痘確診案例，讓猴痘入侵國家「再+1」。與此同時，印度30日也確認了首例猴痘死亡，個案是一名從阿拉伯聯合大公國入境印度的22歲男病患，據信返國前就已驗出陽性，卻隱瞞確診事實直到病逝。

根據路透報導，東北非國家蘇丹通報首起猴痘確診病例。蘇丹衛生部聲明指，西達佛省（West Darfur）一名16歲學生被證實感染猴痘病毒。

另外，印度也出現首例猴痘死亡個案。根據《印度快報》等當地媒體指出，喀拉拉邦德里久爾（Thrissur）一名22歲年輕男子7月30日在一家私人醫院病逝。政府衛生部門表示，這名青年在阿聯酋工作，7月22日返國後頻繁外出活動，還在家附近和人踢足球，26日開始發燒並在當地一家醫院接受治療，病情加重後被轉院，以維持生命。

據了解，男子返回印度前就在阿聯酋被驗出猴痘的陽性反應，但他與家屬竟隱瞞確診一事，直到30日男子病逝之前，一家人都不願意向衛生單位或村里辦公室提供相關事實。當局表示，將針對延誤就醫等問題展開調查。

到目前為止，印度通報了5例猴痘確診病例，其中有3例都來自喀拉拉邦。上周，世界衛生組織宣布將猴痘列為全球公共衛生緊急事件，自5月猴痘疫情蔓延以來，全球近80國共計出現2.1萬確診病例，其中以美國、西班牙、德國與英國通報病例占最多。

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