網傳詐騙進階版！「開店辦員工旅遊」：男賣器官女賣淫　真相曝光

▲近日瘋傳「販賣人口進階版」的訊息。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳一則「販賣人口的進階版」的訊息，內容指出有嫌犯在台開店或開公司，半年後收網，帶員工去泰國旅遊，但實則販賣人口，「請周遭親友務必注意小心！」對此，記者也詢問刑事局國際刑警科，科長李泱輯透露目前沒有接獲到相關案件。

最近各大地方社團、LINE常看見一則關於「販賣人口的進階版」的訊息，內容提到現在有嫌犯在台灣開店、開公司，並且真有請員工正常上班，「差不多熬個半年即收網，招待員工去泰國旅遊」。

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內容指出，正因是公司旅遊，所以多數員工無戒心，結果等一行人抵達曼谷機場，由當地導遊正常接機，「詭詐之處由此開始，一行男女員工搭乘小巴，直達柬埔寨西哈努克港（西港），然後被販賣人口，一個員工賣2萬美金」。

▲網路瘋傳該訊息。（圖／翻攝自Facebook）

內容還強調，女員工會被「試車再賣淫」，男員工被詐騙、當苦力，等到沒有利用價值，則會轉售販賣給其他犯罪集團，「看要賣人體器官？還是4萬美金贖身。請周遭親友務必注意小心！」

經《ETtoday新聞雲》詢問，刑事局國際刑警科科長李泱輯表示目前沒有接獲類似案件，「我要騙人還開店、登記、營業，留個尾巴給人抓」，感覺不太可能，而且經營半年的成本實在太高。

人口販賣詐騙案猖獗，先前刑事局國際刑警科透過大數據分析，發現有6位民眾日前被「日薪5100元」誘騙，打算搭機赴柬甫寨發大財，所幸警方緊急派員到機場攔阻。刑事局藉此案例呼籲，人蛇集團只求將求職人送出國獲利，已改變傳統「博弈客服」為廣告之招攬方式，將觸角伸展至各行各業並以虛偽高薪誘惑，民眾網路求職時，應更加小心謹慎，以免成為遭人口販運之對象。

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