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中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

文／中央社

中國駐法大使盧沙野昨晚表示，若統一將進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子。此番言論引起國際輿論抨擊，維吾爾團體也發聲撻伐。

中國駐法大使盧沙野3日晚上就美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事接受BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，若統一台灣，要進行再教育，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。「再教育」一詞震驚歐洲各界，國際輿論發酵，引發眾多批評。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特上寫道：「對於那些因裴洛西造訪台灣而感到憤怒的人，我建議他們把怒氣保留給中國大使荒誕的言論，他說將不顧台灣人民意願強行統一，並進行『再教育』。這真的很令人憤慨。」

領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，「獨裁政權不能接受、甚至不能想像人民想生活在自由之中，他們想要『再教育』，言下之意就是壓迫和洗腦。千萬小心：台灣、烏克蘭、歐洲……」。

美國國會議員反貪腐顧問馬沙羅（Paul Massaro）批評，「種族滅絕、再教育、勞動改造，在極權之惡的新世紀下，一切都正常化了。」

「再教育」一說觸碰到許多國際人士的底線，尤其是維吾爾人權團體，紛紛發聲反對北京蠻橫行徑，表示這就是中國在新疆執行集中營的證據。

華盛頓維吾爾研究中心執行主任阿卜杜哈基姆．伊德瑞斯（Abdulhakim Idris）高呼，過去5年來，他們努力告訴世界中國利用維吾爾人為測試對象，想把種族滅絕策略轉移到世界其他地方，「不相信我們，現在中國說要在台灣設集中營」。

旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）也表示，「過去幾天台灣爭議我不作聲，但此事與我有關。中國官員說台灣人也需要再教育，充分說明中國本質。」

部分法國政治人物也呼籲政府有所回應，中間派「民主運動黨」（Modem）國會議員博帝（Frédéric Petit）強調，「中國駐法大使的言論絕對不能就這樣過去，這番話徹底令人震驚、引起公憤。我們知道以人民『再教育』之名產生了多少暴行，他心裡有數」。

多位極右派國民聯盟（RN）議員也看不下去，馬賽地區議員貝茲（Eléonore Bez）則寫道，「中國大使平靜地表示台灣人將被再教育。在中國，再教育營被稱為勞改。隨意關押的集中營，上百萬人喪命，卻無人對這番言論有所反應。」

無國界記者組織（Reporters Without Borders）法國總部主席韓石（Pierre Haski）指出中國與民主國家意識形態上的差異，「（盧沙野）的法文很好，但我想他沒有掌握『再教育』這個詞對西方觀眾的衝擊：這非常凶惡，是毀滅性的陳述」。

盧沙野專訪影片在不同社群媒體平台都引起大規模討論。除部分網友稱讚盧沙野外，許多網友則質疑電視台為何能允許有人說出這種言論；也有人批評盧沙野「完全瘋了」，竟公然「宣傳導致世界各地流血的極權政體」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）在接受中央社訪問時表示，「再教育」一詞讓人想起痛苦的歷史，包括二戰、蘇聯和毛澤東時期。最近一次提到再教育則是中國對新疆維吾爾人的再教育，中國當局公開闡釋所謂「教育轉化」。

在他看來，中國大使在法國電視台上說「統一台灣，只需要再教育台灣人，他們就會變成愛國分子」這番話，可能是他所能說的最糟糕的話，因為這對法國觀眾來說是非常駭人的聲明，用強迫手段改變人民思想，這不只是威權，而是極權。

朱利安告訴中央社，「此番言論不僅讓部分法國人看清中國對台灣的企圖，也很可能是中國大使的策略性錯誤，因為這恐怕再重創他和中國的形象。」

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