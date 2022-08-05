共軍實彈穿台擬是「東風15B」　專家2原因突破盲點：威脅不大

▲解放軍實彈演習。（圖／路透社，下同）

文／中央社

中共4日實彈射擊彈道飛彈，日本防衛省推定其中4枚飛越台灣上空。學者蘇紫雲指出，彈道飛彈高度已是「外太空條約」界定的大氣層外空間、屬「非領空」，沒有所謂侵入領空問題，此為中共對台「心理作戰」。

國防部4日表示，中共自下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

日本防衛省晚間公布訊息，推定中國在台灣時間4日下午1時56分至下午4時8分，從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部），推定其中4枚飛越台灣上空。

對此，國防部表示，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

至於飛越台灣「上空」的對台威脅。國防安全研究院學者蘇紫雲向中央社記者表示，解放軍東部戰區所公布影片可分析若干線索，首先是飛彈型別，飛彈彈體的彈頭段有「小尾翼」，此為東風15B特徵，最大射程約900公里。

其次是發射地點，蘇紫雲說，由發射影片的地景看，周邊是丘陵地特徵，對照地形特徵可得知發射地點可能在61導彈基地、與所屬導彈旅所在，距離彈著區約在850公里範圍內。

蘇紫雲表示，國軍會有更精確資料，因為雷達可抓取導彈的爬升段、重返段，若用一般航空科學估算，射程等於飛行高度的兩倍；因此，東風15B若飛行800公里，等於是距離地表高度約300公里以上。

蘇紫雲指出，若依照日本統合幕僚監部資料顯示，飛行距離分別為500至700公里，其彈道高度都在250公里以上，已是「外太空條約」（Outer Space Treaty）界定的大氣層外空間，屬「非領空」；因此，沒有所謂侵入領空問題，亦不具太大威脅，重點是在於中共對台「心理作戰」問題。

前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平上校指出，在美軍規劃中，彈道飛彈最好從發射時就要開始偵測，至最高點往下時才會產生預期落點；這次共軍實彈射擊的落點均在台灣本島外，且稍有距離的海上區域，若落在領海、本島這段範圍內，政治與軍事戰略意義不同，人民百姓也較容易受到影響。

周宇平提到，國軍透過位在新竹縣的樂山雷達站都能有所監控，預判落在台灣東部海域的飛彈，可能是飛越台灣本島上方，但國防部刻意不予說明的原因，應是不願造成壓力。

周宇平指出，根據美軍的應對彈道飛彈攔截策略，第一層由神盾艦在海上發射標準3型防空飛彈、再來是透過高層的薩德反飛彈系統，第3層才是低層愛國者防空飛彈。