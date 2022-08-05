EMU900型新區間車缺失3861件　改善緩慢「台鐵暫停驗收扣保證金」

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵有最美區間車之稱EMU900型2021年4月上路以來，車門故障、漏水如瀑布、防墜板外翻、軔機異常、冒煙等事件頻傳，包括設備缺失和工藝瑕疵等已有3861件，台鐵已暫行驗收，若韓商現代樂鐵在9月底前不改善主要缺失，將無法拿回約253億保證金。

台鐵耗資253.4億元向韓商現代樂鐵公司採購520輛(52列)900型區間車，109年10月交車，經過試車和第三方獨立驗證後，110年4月首航，迄今已交車28列，預計112年底前全數交車。

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不過EMU900型區間車上路來卻故障頻傳，包括車門防夾機制誤動作曾發生14次、防墜板外翻發生31次、單一車廂軔機異常1次、空調機集水盤阻塞導致漏水如瀑布1次、列車自動防護系統人機介面故障1次、集電弓碳刷損傷1次、列車控制與管理系統顯示故障17次等，也曾被前立委黃國昌封為「史上最爛區間車」。

▲台鐵EMU900區間車的防墜板（紅圈處）在行駛中搖搖欲墜。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

根據台鐵統計，因上列主要缺失造成列車延誤10分鐘以上有11件，其中因車門異常造成列車延誤計7件。

台鐵表示，EMU900型記錄試車過程所見缺失，總計有3,861件，均不影響行車安全，其中主要缺失70件，細微缺失包括工藝瑕疵有3,791件，所有缺失要求立約商全部改善後方予驗收。

由於韓商在EMU900型缺失改善進度緩慢，台鐵目前已暫停驗收程序，並對韓商現代樂鐵下最後通牒，要求今年9月底前解決列主要故障70件，否則將無法繼續驗收程序，現代樂鐵等同有約253億等值保證金無法拿回。