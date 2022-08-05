12隻雞突失蹤！農場員工目睹「3米大腳怪」出沒...經理嚇到閃辭

▲美國農場疑似出現大腳怪。（圖／翻攝自臉書社團「Bigfoot Believers」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

難道大腳怪真的存在？對於大腳怪是否存在的傳說，許多人抱有不同意見。不過最近一張照片在網路上掀起熱議，一座農場所飼養的12隻雞近日離奇消失，有員工拍下疑似「大腳怪」的身影，引起牧場員工人心惶惶，連農場經理都嚇得火速請辭，引發網友熱議。

綜合外媒報導，美國田納西州的一座農場，近來一直有雞隻無故失蹤，目前已累積有12隻雞不見了，卻苦苦找不到兇手，搞得農場員工非常驚恐。農場主人希克斯（Donny Hicks）日前在臉書社團「Bigfoot Believers」（由一群熱衷討論大腳怪是否存在的人組成），貼出一張疑似大腳怪出現在農場的照片，引起熱烈討論。

農場主希克斯表示，他家員工目擊了是傳說中的「大腳怪」攻擊了雞隻，該員工也拍下疑似大腳怪的照片給他看，讓他來「Bigfoot Believers」社團中尋求幫助。據報導，農場經理甚至因這張照片而嚇得對他說，「我想我無法繼續在你的農場工作了，我必須辭職！」

從希克斯附上的照片中只見，在一片空曠的草原中，有一隻「細長」的大腳出現在遠處，推測可能有3米高，但照片十分模糊也無從確認究竟是不是傳說中的「大腳怪」真實出現，且吃掉了那些消失的雞。

照片曝光後，有人認為他們拍到的就是大腳怪，但也有人表示這並非大腳怪，因為太「細長」了，「看起來並不是大腳怪」、「照片過於模糊，完全無法當成證據」、「比較像Skinwalker」、「看起來是個穿著短袖T恤的人坐在遠處」、「我認為比較像老鷹要獵食你農場的牲畜」、「比較像土狼。」、「太瘦了，不可能，如果你放大照片就會看到它有多瘦。」、「那是圍欄上的東西」、「看起來像一隻老鷹在柵欄上」、「看起來像一棵老樹殘留在田中央」、「看起來像圍欄」。

希克斯最後也於留言區表示，自己已經將錄影機架好了，希望能找出讓牲畜失蹤的兇手，並早日證實大腳怪是否存在於自己的農場中。