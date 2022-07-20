用女友推特拐她下海賣淫　惡男友抽佣金1千...下場慘了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子以缺錢由，利用女友愛他的心，以女友推特帳號寄送性交易廣告，再抽取媒介費，共謀介兩次、成功1次，抽取1000元，隨即被警方查獲依妨害風化罪送辦起訴，屏東地方法院認其敗壞社會善良風俗，依圖利媒介性交罪判處有期徒刑4個月，併科罰金新臺幣2萬元，有期徒刑如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，等於要罰14萬元，全案還可上訴。

判決書說，陳姓男子於使成年女子與他人為性交行為，媒介營利，自2020年9月起至2021年4月間，以女友的推特帳號，多次發表含有暗示與他人為性交易之文字內容，收費方式分為全套收費新臺幣（下同）2000元至4500元、半套則收費500元至2000元。等客人詢價後，再將客人的聯絡資訊告知A女，雙方遂轉至LINE通訊軟體洽談細節，若有媒介成功可取得價金的半數作為報酬。

2020年10月3日媒介A女與賴姓男子為性交1次，但因價格談不攏，最終未能完成性交易而未取得報酬；去年4月19日媒介A女與曾姓男子性交1次，取得1000元報酬，被警方查獲送辦起訴。

法官審理，認為陳男與A女為男女朋友，竟利用A女對其愛慕之心，以缺錢為由媒介不特定之多名男子與A女發生性行為，被告並得從中謀取利益，不僅無視政府極力掃蕩色情之法令，且敗壞社會善良風俗，所為誠值非難；但念他坦承犯行，所得1000元，判處4個月有期徒刑，併科罰金2萬元。