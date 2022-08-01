「無料案內所」北市現蹤　4日客1人脫光了！台籍淫媒下場曝

▲顏男經營的「無料案內所」，專門為日籍尋芳客介紹導覽北市色情產業與店家。（示意圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

男子顏浩安2019年將日本風化產業中知名的「無料案內所」，引進台灣直接在北市街頭開店，涉公然招攬日籍客人提供買春資訊，並媒介客人到合作的色情按摩養生館從事性交易，藉此抽佣營利，經檢警查獲起訴，台北地院依妨害風化等罪，判顏男與養生館老闆陳來發各10月徒刑，另4名員工各判刑6月，可上訴。

日文漢字「無料」代表「免費」，「案內」指的是「指南、導覽」，「所」是指「地方、地點」。在一般觀光區看到的「案內所」，是提供很普通的旅遊資訊介紹，但是如果加上「無料」2字，可就不是強調免費觀光導覽，而是在介紹18禁的風化場所。

顏男的妻子是日本人，顏男不僅親身學習日本文化，也把日本當地性產業中常見的「無料案內所」引進台灣，2019年在北市中山區林森北路開張，大膽僱工在街頭舉牌招攬日籍遊客，將有意尋芳的客人帶進店內，由中日混血女員工日野浦苗介紹北市的情色產業、店家等資訊。

一旦日籍客人決定買春、談妥價錢，「無料案內所」就找馬伕將客人送到合作的養生館，交給老闆陳男等人安排小姐為客人做色情按摩，「半套」性交易一次收費3000元，其中「無料案內所」抽1200元，按摩店收走800元，其餘才是小姐實拿的酬勞。

檢警同年（2019年）屢次接獲檢舉，佈線蒐證後，同年10月發動搜索，在顏男的「無料案內所」查到2名正在「問路」的日籍遊客，並於陳男的養生館內揪出2名正在性交易的日客，其中1人已經脫光光。檢方事後依媒介猥褻營利等罪嫌，起訴顏男等6人，至於單純打工舉牌攬客的6名員工，獲不起訴。

台北地院審理後，將顏男與陳男各判刑10月，不得易科罰金也沒給予緩刑，日野浦苗等4名共犯各判刑6月、皆得易科罰金18萬元，全案可上訴。