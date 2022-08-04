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社會 社會焦點 保障人權

持衝鋒槍洗劫黃金盤商7736萬　躲13年才落網「張錫銘第二」判18年

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃正江逃亡近13年後才被警方逮捕，檢警懷疑他逃亡期間還為女友買下豪宅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南蔡姓黃金盤商被搶7736萬元現金案，嫌犯黃江正逃亡近13年後，才於2021年9月間在台南安平租屋處落網，因此被稱為「張錫銘第二」，由於全案仍有超過6500萬元的贓款下落不明，檢警懷疑江買豪宅給女友手法洗錢。一審以犯結夥攜帶凶器強盜等4罪，判刑21年，並科罰金25萬元，台南高分院4日改判18年、罰金15萬元，本案可上訴。

檢警調查，被告蔡婕涵知悉蔡姓兄長從事黃金地下買賣、有龐大資金進出，2009年9月把這訊息告知被告方東隆，方東隆於是找來黃江正、蘇建銘、王志成、蔣春益與林秉嶧，共謀強劫蔡進添財物。方東隆共犯集團先買一輛權利車，噴漆改車色、掛上偷來的車牌，以衛星追蹤器（GPS）監控被害人座車。

2009年11 月23日，林秉嶧等4人發現，蔡姓黃金盤商的座車出現在台南市忠義路兆豐銀行，蔡則提了兩只裝了重物的袋子。蔣春益即將作案車輛開到健康路、西門路口，等候蔡把車開到位於西門路的寶信鐘錶行前，林秉嶧、王志成與黃江正3人下車，分持電擊棒、手槍與小烏茲衝鋒槍，動手強搶兩只裝滿鉅款的行李箱與袋子，之後到南科附近一處工寮將搶來的7736萬元現鈔分贓。

檢警陸續追緝收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成等共犯，蔡女被判處有期徒刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，黃江正則一直逃亡到2021年9月15日才被逮。

警方調查蔣春益曾供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣說他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。但實際上檢警在本案共犯落網後只追回1190萬元，檢警懷疑其餘的贓款可能在黃嫌身上。

黃在逃亡期間後，警方又從線報得知，黃幫當時的女友在永康區買了一棟750萬的房子，這讓警方確認黃仍留在國內，並未潛逃出境，並查出3年前黃又回到台南新化老家，且不斷更換居住地，台南市警四分局偵查隊獲此情資，循線追查，台南市警四分局、刑警局南打中心，2021年9月15日下午1時12分許，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案一審時，以黃江正犯非法寄藏非法制式手槍罪處6年並科罰金12萬元；結夥攜帶凶器強盜罪處14年；共同犯剝奪他人行動自由罪處1年6月；非法寄藏非法制式手槍罪處5年6月並科罰金15萬元，黃江正共4罪判應執行21年，罰金部分應執行罰金新台幣25萬元。

本案上訴二審，台南高分院4日上午宣判，合議庭針對黃江正犯非法寄藏非制式手槍罪，改判2年7月，併科罰金新台幣7萬元，其餘上訴駁回，有期徒刑部分應執行有期徒刑18年，罰金部分應執行罰金新台幣15萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，可上訴。

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