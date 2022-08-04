共同承擔懷孕、育兒全過程　首部「爸爸手冊」5亮點學當神隊友！

▲國健署耗時1年，推出首部的爸爸手冊，並具5大亮點。（圖／取自國健署官網）

實習記者楊子嫻／綜合報導

對每位準爸媽來說，在興奮、期待的心情外，更多的是為了整個孕期和之後的育兒感到焦慮。經過國健署1年的準備，於今（2022）年推出首部「準爸爸手冊」，讓準爸爸們更能參與懷孕的過程，同時瞭解自身的責任與功能，與另一半相互扶持，成為孕育新生命路程上的神隊友。

從懷孕生產再到之後的育兒，原先替準媽媽進行衛教及健康狀況確認的媽媽手冊裡，雖有出現針對爸爸應注意的事項，但短篇幅的解說，無法讓爸爸們清楚的瞭解孕產概念與育兒技巧，在另一半的陪伴上也顯得無所適從。

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美國婦產科醫學會就曾表示，妻子懷孕期間，若有另一半的陪伴及支持，身心愉悅的孕婦，除了能減緩孕期中的不適、早產發生的機率也相較低。因此準爸爸的態度與行為，便是至關重要。

▲有一半的陪伴與鼓勵，孕婦的身心愉悅可以減緩孕程中的不適感，並減低早產的可能性。（圖／取自國健署官網）

為了給予準爸爸們更詳盡的指南，歷時近1年的意見搜集與專家諮詢，國健署於今年，發行首部為準爸爸們量身打造的「爸爸孕產育兒衛教手冊」。這本全方位的實用手冊更是以圖文並茂的方式，講述結合醫學、社會、心理等不同層面的專業知識，並提共懷孕伴侶的陪伴、相關孕產與及兒照護的相關資訊，讓新手爸爸更能體認父職角色的責任與功能，幫助伴侶成為家庭最佳的神隊友。

國健署表示，首次推出的「爸爸孕產育兒衛教手冊」更是存有5大亮點，方便準爸爸們的閱讀與專業知識的理解。

1. 爸爸角度專屬手冊：

為貼近準爸爸的實際需求，除廣納各方專家學者的專業知識及臨床經驗，特別傾聽焦點團體在伴侶懷孕、生產到寶寶出生，期間可能歷經的種種疑難問題，依據需求提供爸爸們實用的衛教資訊。

2. 圖文並茂看圖就懂：

手冊以簡潔文字搭配簡易插圖示意，並將重要資訊彙整後，以表格或圖像方式呈現，以增加閱讀的友善性，幫助爸爸實際操作更簡明輕鬆。

3. 自我檢視更易上手：

透過手冊裡的家事處理表、寶寶安全睡眠環境檢視表、照顧寶寶能力檢視表等的輔助，幫助爸爸自我檢視及提醒，避免忘東忘西，發揮「父職」神隊友的角色。

4. 廣錄孕產育兒大小事：

全本手冊區分為9大主題，內容網羅伴侶從懷孕、生產到寶寶加入，爸爸所必須知道或提前準備的大小事，不錯失任何寶貝成長的細節。

5. 育兒資源不漏接：

彙整現行政府提供之相關育兒資源，依不同主題融入QR code設計，讓爸爸不用再多花時間搜尋相關育兒資源。