她在男友車上驚見「神秘小藍卡」　老司機嘆氣了：找下一個吧

▲大批網友覺得原PO不願面對現實。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有人知道這個是什麼嗎……」一位女網友在Dcard匿名發文「在男友車上發現了奇怪的東西」，說男友過去曾偷吃，在對方苦苦哀求下，她選擇原諒，最近卻在車上發現一張神秘的卡，忍不住求助用途。結果，老司機一看就直搖頭，勸她趕快看清，「準備放手或分手」、「垃圾留到現在，是要留到普渡燒喔？」

這位女網友文中表示，她跟男友在一起5年，期間對方曾背著她偷約砲，但因為被苦苦哀求打動，所以有原諒，「昨天在他車上發現了一些東西，然後行車紀錄好像也被刪除過（只有當天熄火的紀錄）」，接著貼出一張照片，「有人知道這個是什麼嗎……？後面還有條碼，看起來很奇怪。」

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只見原PO在男方車上找到一張藍色的小卡，大小不到手掌大，「用上面的英文去查，是台中一家住宿。」這讓女網友很納悶也很不安，「但我們住一起，他也都沒有去台中，看logo也不是那間住宿的logo，想請問有人知道這是什麼嗎？」

▲原PO在男友車上找到神秘小藍卡。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有老司機直嘆氣，「妳還是不要知道比較好……」在原PO左拜託、右跪求之下，才解釋，「如果沒記錯，是汽車旅館的房卡，或保險箱鑰匙卡（但孔上的鑰匙沒了）」，還有眼尖網友直指，「汽車旅館VIP卡」、「就是汽車旅館哦！他們現在會員卡長這樣～」

不少網友就無奈直呼，「都有前車之鑑了，就應該知道自己的直覺是對的了吧？我們講再怎麼多，不願相信就還是不會分手」、「現在原PO只想聽到，這男的不會再做對不起她的事情，但事實往往相反 」、「就算知道約砲，也不一定會分手」、「妳繼續綠到發光也是自找，可憐喔」、「就算妳知道那個是什麼東西，妳還是會原諒他的。」

但大部分的人仍苦口婆心，「妳自己其實也知道是什麼了，是該斟酌一下了，下一個更好」、「麻煩立刻封鎖他，不要再見面，說什麼也不要原諒好嗎」、「好心疼妳……一定是快崩潰了才上來問吧？希望妳能勇敢離開這個爛人」、「就算他沒有約砲，妳要這樣提心吊膽、疑神疑鬼的一輩子嗎？還是勸妳找下一個吧！好男人很多的！」