共軍升高威脅　拜登與國安團隊討論印太局勢

▲美國總統拜登與國安團隊討論印太當前局勢。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發北京不滿，在台海周遭大規模演習，升高區域緊張。美國總統拜登今天上午與國安團隊通話，討論印太局勢。

裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間2日晚間率團訪台，北京連日多次言詞恐嚇，並在台海周圍舉行多達6場的軍事演習，區域緊張情勢升高。不僅如此，中國也宣布多項禁令，禁止百餘項的台灣商品進口。

面對台海局勢一觸即發，人在白宮隔離的拜登（Joe Biden）今天透過推特表示，今天上午與國安團隊通話，討論廣泛優先事項，包括美國支持自由開放印太區域，以及持續支持烏克蘭。

拜登日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，經治療後已經康復，但日前篩檢呈現陽性，至今已經一連5天篩檢結果皆為陽性，他目前人在白宮隔離中。

對於共軍的大規模軍演，白宮今天也再次公開喊話，重申美國政策不變，美方不會也不樂見危機發生。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在白宮例行簡報中表示，美國國會議長訪台已有前例，裴洛西走訪台灣與美國長年政策一致。北京沒有理由藉此在台灣海峽內或周邊加強侵略性軍事行動。

面對北京文攻武嚇，英、美、法、德以及加拿大、義大利、日本在內的七大工業國集團（G7）國家外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表今天也發表聲明，重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。

G7各國外長呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧；各國的「一中政策」及對台灣的基本立場不變。

聲明在結尾重申各國對維護台海和平穩定的堅定承諾，並鼓勵相關各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持溝通暢通，以避免誤解。