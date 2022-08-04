6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進稱大幕剛拉開：要關起門來打狗

▲解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

記者張靖榕／綜合報導

裴洛西與台灣總統蔡英文會面後順利結束訪台行程，搭乘專機前往下一站南韓。中國大陸環球時報前總編輯胡錫進在微博發布影片，指稱大幕才剛剛要拉開，並指北京當局宣布6個軍演地區圍住台灣島，「形同對台當局『關起門來打狗』」。

裴洛西於周二（2日）晚間在毫無阻攔的情況下於台灣松山機場落地，胡錫進在上傳的影片中表示，許多大陸網友對於「老胡」的預言全部沒實現而感到鬱悶和失望，「我也是一樣的」，但他表示，「大幕才剛剛拉開，很多好戲還在後頭」。

胡錫進批評裴洛西訪台行程是「專門來踩中國政治紅線的」，而中國當局怎麼可能沒反應，因為就在裴洛西降落當晚，北京就宣布要在台灣周圍6個地區同時展開實彈軍演，「這次環島軍演的陣仗比1996年台海危機時要大多了」。

胡錫進稱此次軍演解放軍將進入到距離台灣最近9海里和10海里處，不搭理台灣政府所謂的「12海里領海基線」，並且演習區域堵住台北、高雄港口，「因此這些軍演合在一起，也是多方向發起『解放台灣戰爭』的演練。」

「台灣等於被大陸關在了一個籠子裡！」胡錫進稱民進黨當局等於在做籠中的表演，「另外軍演期間會發生什麼台灣當局意想不到的事情，他們呀，尤其緊張。」他更聲稱這次裴洛西在美軍機伴飛離台前往南韓是「逃脫」中國的反制，「但是我們會對台當局『關起門來打狗』」！