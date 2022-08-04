公主病女友轟「沒錢請吃大餐太沒用」　男友找她借3千惹怒全網

記者黃翊婷／綜合報導

「跟到沒用的男人真的很生氣。」一名女網友日前在臉書PO文抱怨，男友月薪3萬多元，沒錢帶她去吃大餐，也不願意跟同事借，因此氣到PO文公審，還動了分手的念頭，掀起網友撻伐「沒有公主命卻有公主病」。沒想到這件事情還有後續，她昨日（3日）再度PO文並表示已經跟男友和好，對方向媽媽借了3000元，答應要帶她去吃火鍋。

▲原PO在第一篇文章中控訴男友沒錢請吃大餐。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同）

原PO在臉書「匿名2公社」發文，控訴男友沒有依照規定每個月帶她去吃一次大餐，男友月薪僅3萬多元，全部交給她管理，付完房租、水電、網路、吃飯錢之後所剩無幾，加上上個月修車，所以沒有錢吃大餐，但她近日很想吃吃到飽餐廳，偏偏男友還有3天才領薪水，她不想再等，請男友先向同事借2000元卻被拒絕，這才氣得上網PO文吐苦水，「跟同事借一下會死嗎？做得要死要活才領3萬多薪水，這種沒用的男人是不是該分手了？」

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文章公開之後，網友們一面倒留言批評原PO，「沒有公主命卻有公主病」、「薪水都交給妳了，是要拿什麼帶妳吃大餐」、「真的該分手，他值得更好的」、「根本是寄生蟲」。大家原本以為這件事情就此結束，沒想到竟然還有後續。

原PO昨日（3日）再度PO文並表示已經跟男友和好，也有吃到大餐，還秀出兩人的對話截圖，只見男友頻頻道歉，希望她消氣，留下一句「我知道了，妳等我一下喔」，大約5分鐘之後就借到錢，「寶貝，我剛跟我媽咪拿3000元了，可以去吃寶貝想吃的吃到飽火鍋了」。

▼▲原PO表示最後還是有吃到大餐。

原PO強調，她沒有動過男友的薪水，而是幫忙存起來當結婚基金，本身也有在經營網拍生意，並非大家所說的公主，她只是希望男人要有擔當、有肩膀，畢竟每個月請吃一次大餐是雙方約好的，那就要實踐諾言，「其實我還是有點小擔心未來錢不夠用，如果男友薪水一直維持3萬多，我還是有可能考慮分手。」

不過，網友們看完後續發展仍覺得很誇張，紛紛留言表示傻眼，「跟媽媽拿錢」、「真的是大開眼界」、「男的真令人太失望了，果然適合在一起」、「這不是公主病，什麼才是公主病」、「只能說絕配啊」、「拜託你們千千萬萬不要分手」。也有部分網友認為劇情實在太扯了，懷疑根本就是原PO自導自演。