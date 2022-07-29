朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1事」害的　網嘆：七龍珠看太多

▲原PO老公的朋友失足墜樓送醫不治。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者楊欣倫／綜合報導

隨著科技的進步，許多人都會透過網路社群分享自己的近況，有時也能看到陌生人為生病的親友發文集氣。一名網友發文說，老公的朋友近日失足跌落樓，到醫院後搶救無效過世，沒想到婆婆就說是因為沒有「集氣」害的，讓她非常傻眼。PO文一出也掀起不少網友討論。

一名網友於《匿名公社》發文表示，「老公的朋友下雨天上樓清排水孔，結果失足跌落一樓，到醫院後急救無效。」未料婆婆聽到此事後竟說「因為沒有人去幫他跟網友集氣才會走的這麼快！」讓原PO非常無言，直呼「集氣有用的話，世界上沒死人了好嗎？」

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網友紛紛在留言區回應，「婆婆網路中毒太深」、「可能婆婆覺得要集滿1000讚，醫生才願意動刀」、「你婆婆七龍珠看太多了」、「原來婆婆也知道網路誦經團」、「她是不是有在集元氣彈」、「集氣有用的話，幹嘛要送醫院」、「回她『集氣也有很多沒活的下來的』」、「網友沒那麼神，我反而不喜歡看到集氣文」。

也有網友替婆婆緩頰，「集氣也是求心靈上安慰的一種方法」、「集氣是給家屬一種加油不要放棄的希望」、「有這個思維並不是妳婆婆的錯，大概是她在網路上看了大量的集氣文，老人家也不太懂這些」、「集氣不管有沒有用，那也是別人安慰當事人的善心」、「其實需要集氣的不是病人而是他的家人，他們需要這樣的精神支持」。