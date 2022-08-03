時力批中國「擴大統戰」禁台百項食品　籲政府積極開拓海外市場

▲中國大陸海關總署。（圖／CFP）

記者蔡佩珈／台北報導

在美國眾議院議長裴洛西抵台之前，中國大陸海關總署1日深夜突宣布對台灣100多家食品暫停進口。對此，時代力量立法院黨團3日發布聲明指出，此次衝擊僅是中共霸凌統戰的延續與擴大，台灣人民絕不會屈服，呼籲政府部門積極開拓其他海外市場，精進國內各項生產技術與品質，並重新盤整貿易戰略，提升我國企業韌性及降低對中國大陸市場的依賴。

中國海關總署1日突然宣佈台灣100多家食品暫停進口，包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，被外界解讀為中國回應裴洛西訪台的報復舉動。

對此，時代力量立法院黨團表示，裴洛西訪台前，中共已多次威嚇我國並意圖藉武力威脅影響台美交流。台灣人民面對中共透過軍事威脅及各項經濟手段威脅，乃至變本加厲對我國國際交流相關機構及捐款企業開刀，絕不會屈服。

時代力量立法院黨團認為，兩岸經貿往來本存政治風險，尤其過去前總統馬英九政府執政時期過重仰賴中國市場，將依賴單一市場的系統性風險提升到最高，此次衝擊僅是中共霸凌統戰的延續與擴大。

時代力量立法院黨團進一步指出，中共從過去各種莫須有的病蟲害理由，禁止農產品進口，再以行政理由禁止，升級至從事「台獨」行為之活動禁止，可見動作更為頻繁且層次更高的恐嚇行為，將陸續出現。

時代力量立法院黨團表示，國際情勢瞬息萬變，尤其面對中共無理摸不著頭緒的政策，時力黨團堅信台灣民主價值，毋需畏懼單一政權的挑釁，更堅信台灣諸多農、漁、牧等產品具高度國際競爭力，呼籲民間與企業共同精進外銷市場，持續認同我國在地製品、食材與民主價值。

時代力量立法院黨團呼籲，政府部門除應儘速盤點此波受影響之企業，及其可能衝擊的產值、產量，並強化輔助國內出口項目，積極向其他海外市場開拓，精進國內各項生產技術與品質，同時也應重新盤整貿易戰略，提升我國企業韌性及降低對中國市場的依賴。