他揭裴洛西為中國劃下3個紅線　「採取武統將被美國視為威脅」

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者蔡佩珈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵台灣，3日在台展開行程，引起國際社會關注。名嘴、新北市議員參選人李正皓3日於臉書發文分析，裴洛西此次訪台，用眾議院議長身份為中國劃下3條紅線，將成為未來兩岸、乃至於整個亞太局勢的定錨，而這3條紅線同時也是為台灣承諾的3個保證。

李正皓解釋，第1條紅線是「第一島鏈諸國與第一島鏈以東的海空，是解放軍的軍事禁區」。裴洛西來台路線明顯避開南海，從菲律賓以東一路北上來到松山機場，此這個路線以第一島鏈為分野，在第一島鏈以西，解放軍要有多少軍演、多少共機美軍都沒意見，但第一島鏈以東是解放軍禁區，不論事前解放軍叫囂的多麼大聲，也只能眼睜睜看著裴洛西降落在台灣。

李正皓續表示，第2條紅線是「除美國正、副總統外，任何美國官員都能依據《台灣旅行法》自由的來訪台灣」，裴洛西來台後，政治意義上代表除美國正、副總統外，未來任何美國官員來訪台灣都「有例可循」，可以想見未來台灣將成為美國參、眾議員亞太行的必經之地。

李正皓指出，第3條紅線「中國要統一台灣可以，但任何和平統一之外的方式美國都不允許。裴洛西落地台灣的同時，華盛頓郵報隨即刊登她的投書，標題為「為何我要率領代表團訪問台灣」。

李正皓說，這篇投書最重要的論述為根據《台灣關係法》，任何以非和平方式決定台灣前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平安定的威脅。簡單來說，中國要統一（改變台灣前途）可以，但請以和平的方式，要武統，美國會將中國視為西太平洋的威脅，投書內容特別提到，美國會與民主夥伴台灣站在一起。