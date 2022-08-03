再會！裴洛西旋風訪台19小時　在台行程總回顧一次看

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問團旋風來台，在台灣停留約19個小時後，3日下午近6時抵松山機場搭機離台，下一站將前往南韓，外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也親自前往送機。

▲美國眾議院議長裴洛西班機離台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

裴洛西一行人是在昨天（2日）晚間10點多搭乘專機抵台，今天上午前往AIT早餐會之後，陸續拜會立法院、總統蔡英文，召開媒體互動會，中午於台北賓館參加午宴，下午前往白色恐怖景美紀念園區，與台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人士見面。

裴洛西今天在總統府致詞時表示，台灣是一座韌性之島，台灣人民向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。

裴洛西也透露此次亞洲行，有安全、經濟、治理等3大重點，強調台美要在這3個領域建立夥伴關係，美國致力於保障台灣以及全世界的民主，這樣的決心是非常堅定不移的，並盛讚台灣防疫成績是全世界的模範。

值得一提的是，裴洛西在離開台灣前，透過官方推特發布與台灣立法院副院長蔡其昌會面握手的照片，她表示，「我們重申對台灣民主的堅定支持，包括安全穩定、經濟增長及治理」，並談及美國國會代表團也有與立法院長游錫堃進行視訊連線，祝福游錫堃早日康復。

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程。（圖／記者林敬旻攝）