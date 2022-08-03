俄羅斯稱陸有權保護主權　外交部譴責：罔顧現狀附和荒謬言論

▲裴洛西率團訪台引發國際關注。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯外交部2日晚間就美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，發布聲明表示「中方有權採取必要措施來保護其主權及領土完整，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣則是中國不可分割的一部分」。外交部今（3日）表示，對俄國的不當聲明表達嚴正抗議，並對俄方貶損中華民國國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面的巨大差異，均為國際所公認的事實；唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。對於俄國外交部罔顧現狀、附和中方的荒謬言論，外交部代表我國政府表達強烈不滿與嚴正抗議。

外交部強調，台灣面對中國政府長久以來的複合式威脅，我國政府及台灣人民本著自助人助的決心，全民團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇；另一方面，政府亦持續強化與民主陣營的合作，爭取理念相近國家對台灣的支持。

外交部指出，台灣堅守的民主自由、人權法治及對全球經濟發展及地區穩定的貢獻，才是抗衡中國威權擴張的利器。我國將藉由與理念相近國家的緊密合作，厚植國際正義的力量，堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，維護全球的民主自由與和平穩定。