蓋達首腦之死！外界狂猜「恐怖女婿」接班　美政府開出天價懸賞金

▲美國查到蓋達組織首腦查瓦希里搬至阿富汗首都喀布爾，並在7月底成功將他狙殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登1日宣布，中央情報局（CIA）已成功透過無人機，狙殺蓋達組織首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。外界開始猜測，下一個接棒的組織領導人可能會是他的女婿、有「恐怖總經理」之稱的馬格里布（Abdal-Rahman al-Maghrebi）。美國國務院也開出新台幣2.1億元的天價懸賞金，追緝馬格里布。

▲外界猜測，下一個接棒領導蓋達組織的人，很可能是查瓦希里的女婿馬格里布。（圖／取自美國聯邦調查局FBI官網）

根據《太陽報》報導，美國經過數月追蹤發現，蓋達組織（Al-Qaeda）首腦查瓦希里與家人住在阿富汗首都喀布爾，CIA於7月30日調派無人機以2枚「地獄火」飛彈，從陽台上擊斃查瓦希里。據悉，下任接管組織的最有力人選為查瓦希里的摩洛哥籍女婿馬格里布，他曾離鄉背井到德國科隆（Cologne）學習程式設計，並多次擔任組織要職。

根據美國政府公開資訊，馬格里布的別名為穆罕默德‧阿巴塔伊（Muhammad Abbatay），大約出生於1970年到1971年間，現年約51歲。他從德國歸國後，前往阿富汗接受培訓，並成管理蓋達組織主要的對外媒體分支「Al Sahab」的長期主導者。2001年911恐怖攻擊事件後，馬格里布逃至伊朗，美國國務院對他開出700萬美元（約新台幣2.1億元）的高額懸賞金。

《太陽報》指出，馬格里布自2012年以來，持續擔任蓋達組織在伊朗與巴基斯坦分支的「總經理」（general manager）因又被稱為「恐怖主義的總經理」。上月，聯合國一份報告將他列入可能接替查瓦希里，成為蓋達首腦的接班人選之一。

另一個可能人選則是查瓦希里的62歲副手阿德爾（Saif al Adel），他是蓋達組織的長年幹部與老兵，據稱還曾參與策畫1998年的大使館爆炸案。此外，阿德爾是埃及陸軍退役上校與炸藥專家，曾和其他極端聖戰份子藏身伊朗，現據信也在阿富汗。他被形容為「技術高超、冷酷無情」的戰略家。

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