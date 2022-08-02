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美狙殺蓋達首腦薩瓦里！追擊行動細節曝光　無人機空襲奪命

▲▼蓋達組織（基地組織）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）與賓拉登。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋達組織首腦薩瓦里（右）與創辦人賓拉登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國今天宣布已於週末狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri），這是蓋達自創辦人賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭擊斃以來所遭遇的最大打擊。

綜合路透社和法新社報導，美國政府高階官員告訴媒體，薩瓦里已躲藏多年，這次找到他的下落並狙殺，是反恐和情報圈「細心耐心、鍥而不捨」的成果。

在美國對外宣布前，關於薩瓦里的傳聞眾說紛紜，有人說他在巴基斯坦的部落地區，也有人說他在阿富汗境內。

這名不具名官員針對這次追擊行動提供的細節如下：

●薩瓦里家人落腳阿富汗

美國政府多年來都曉得有個網絡在支援薩瓦里，而在美軍去年撤離阿富汗後，官方一直關注蓋達組織在阿富汗活動跡象。

官方今年查到薩瓦里的家人搬到阿富汗首都喀布爾，包括他的妻子、女兒和外孫，隨後發現薩瓦里也在同個地方。

●薩瓦里常到陽台

經過多月追蹤，情報官員愈來愈確信薩瓦里藏身喀布爾，而且他們鎖定的位置正確，因此4月初開始向政府高層簡報，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）隨後向總統拜登呈報。

官員說，他們透過多個不同的消息來源了解薩瓦里的生活模式，發現他多次在陽台上待一陣子，因此最後鎖定陽台攻擊。

蓋達組織（基地組織）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩瓦里遭美軍擊殺。（圖／達志影像／美聯社）

●薩瓦里家人未受波及

官員表示，有關人員調查薩瓦里藏身處的建築結構和性質，並緊盯他的家人生活狀況，避免狙殺行動波及到其他平民和他的家人。

官員說，薩瓦里遭狙殺時，家人在房子內的其他地方，美方攻擊行動沒有蓄意針對他們，因此他們沒有受傷。

●拜登開會了解狙殺行動計畫

拜登最近幾週與關鍵顧問及閣員多次開會，詳細了解相關情報及評估最佳行動方案。拜登7月1日在白宮戰情室（White House Situation Room）聽取內閣成員簡報行動計畫，與會官員包括中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。

官員說，拜登詢問許多細節，包括照明、天氣、建築材料以及其他可能影響行動成敗的因素，拜登還要求分析行動潛在後果。

●無人機空襲致命

跨部會高層律師團檢視情資報告，確定以薩瓦里持續領導蓋達為由而展開攻擊行動合法。

拜登7月25日召集重要閣員和顧問以聽取最後簡報，並討論狙殺行動是否影響美國和阿富汗塔利班（Taliban）政權的關係等議題。官員說，拜登徵求在場眾人意見後，授權在將平民傷亡風險減到最低情況下發動「精準空襲」。

美方最後在美東時間7月30日晚間9時48分（台灣時間7月31日上午9時48分）發動攻擊，由一架無人機發射兩枚「地獄火」（Hellfire）飛彈擊斃薩瓦里。

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