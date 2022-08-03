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全台戶政首創！新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚　作為結婚背板

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲青年局媒合青年設計力介入戶政美學改造。

圖、文／高雄市政府青年局提供

配合2022臺灣文博會與台灣設計展在高雄舉辦，高雄市政府「台灣設計設計台灣」系列活動已正式啟動，讓設計概念不再僅限於圖面，青年局更媒合青年設計力重塑戶政美學，改造20處戶政事務所結婚登記背板，其中新興戶政事務所導入全台戶政首創虛擬實境結合技術的互動設計，建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄超夯打卡景點（駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景），及日本京都市、美國紐約市街景，打造沉浸式氛圍新體驗，透過高科技虛擬實境技術的場景轉換，讓小資或無法出國的新人可以一鍵從高雄景點跳躍到國外拍攝結婚登記紀念照。

高雄市市長陳其邁特別出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，現場為新人證婚，並親自體驗虛擬攝影棚。市長陳其邁表示，因應台灣文博會、台灣設計展雙展在高雄舉辦，高雄推出「台灣設計設計台灣」系列活動，讓設計力融入城市日常。本次戶政背板改造計畫，除了重新打造結婚登記背板創造亮點，更以城市為舞台，轉化區域意象和婚姻概念，呈現青年設計師加入市政美學設計的多面視角。可看見青年設計師對婚姻的見解、與地方特色的轉譯，更充分展現設計思維及與地方對話的結果，讓城市與設計迸發出更精彩的火花。

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲市長出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，現場為新人證婚。

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲市長與青年局局長現場體驗戶政虛擬攝影棚操作。

副市長史哲特別指出，以往市政美學改造多著重於硬體空間與公共工程，本次則思索如何讓設計能量落實於市政體系的同時更能參與民眾的生命歷程。設計改造不該只是單一的美學層次，而是能讓美的感受與設計的語彙能走進地方以及常民生活之中。

青年局局長張以理表示，比起鋪張排場，時下年輕人更傾向將生命的重要時刻，透過設計展現簡約、個性化且充滿意義。藉由此次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，不僅為新人重要時刻加入設計美感元素，增添了濃厚儀式感，更融合地方特色展現新世代設計風格！本次計畫特別感謝民政局大力支持與協助，推薦與協調戶政事務所全力支持，讓青年設計力恣意揮灑，實踐設計創就業的價值。

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲楠梓區設計構想，轉出我們的愛情。

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲旗津區設計構想，以海洋為主題，並結合在地建築、地形的線條與結構。

新興戶所建置VR虛擬設計攝影棚（圖／高雄市政府青年局提供）

▲鼓山區設計構想，人生的下一場戲！ACTION！

青年局說明本次媒合青年設計力介入戶政美學改造，媒合LADYBUG創辦人李君慈及高雄在地青年新銳設計師（奧斯空間、你好設計、TAKOBOOM、乘雙設計制造所、翔鈴設計）分別創作，並邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」搶先體驗，即日起鼓山、鹽埕、新興、左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、旗山、美濃、仁武、鳥松、三民、苓雅、鳳山、前鎮、旗津、小港、林園、大寮20處戶政事務所登記背板改造後華麗回歸，邀請大家一起來高雄市20處戶政事務所打卡拍照，推廣青年設計力即可獲得IPHONE 13 128G、高雄英狄格酒店1泊2食、Gogoro VIVA BASIC抽獎機會。更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方Facebook、Instagram與Line@（@youth.kcg）帳號，歡迎各界朋友追蹤分享、踴躍參與。

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