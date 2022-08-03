快訊／第二起本土BA.5家庭群聚！台北30多歲男「母定序出同病毒株」

▲7/13中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土2例感染源不明BA.5個案接觸者定序結果陸續出爐，北部30多歲男的60多歲母親今（3）日定序出BA.5，成為第二起本土社區家庭群聚，另一名30多歲女性的陽性職場接觸者，定序仍在進行中。

中央流行疫情指揮中心1日公布一周BA.5定序結果，本土再增2例感染源不明個案，為北部30多歲男女，分別接種3劑與2劑疫苗，同住家人與職場接觸者各有1人確診，目前仍在等待定序結果，研判社區感染可能性高。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，北部30多歲男已接種3劑疫苗，無半年內出國紀錄，7/24開始有發燒，自行就醫PCR陽性、Ct值21，後續定序為BA.5。個案匡列2位同住家人，其中1人陰性、1人陽性，Ct值32。

羅一鈞提到，陽性者為個案60多歲母親，7/25曾開車載個案送醫，7/28出現症狀，快篩、PCR都是陽性，今日定序出BA.5，成為第二起經基因定序確認家庭群聚個案。

另一名北部30多歲女接種2劑疫苗，半年內無出國史，7/23出現發燒等症狀，當時快篩陰性，因症狀持續、7/24進行PCR陽性、Ct值19，後續定序為BA.5，同住家人6人檢驗均陰性，職場匡列3人，僅一人快篩陽性，Ct值小於30已送定序，但因該同事曾於7/24確診，兩人發病日接近，是否有關還有待定序結果釐清。

根據指揮中心統計，本土BA.5個案14例，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。目前社區群聚均屬家庭群聚，高雄造船廠員工職場陽性接觸者日前已全數定序出爐，可定序者都驗出BA.2，排除職場感染。

▼8/1公佈BA.5變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）