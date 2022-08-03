研究曝第四劑「降低65%醫護感染」　重症醫：第一線真的要打

▲以色列研究結果顯示，第四劑疫苗降低65%醫護感染。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣擴大第四劑接種對象，50歲以上成人及醫事、港埠人員等皆可接種。根據以色列研究顯示，醫事人員接種三劑疫苗，得到突破性感染的比例為20%；但打滿四劑者，卻僅有7%得到突破性感染。對此，有醫師認為，第一線的醫護真的需要接種第四劑。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，JAMA國際期刊，最近釋放一篇以色列關於第四劑的研究，結果顯示：

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1. 不同職業

醫師接種第四劑疫苗佔了26%

護理師接種第四劑疫苗佔了16%

其他醫療人員接種第四劑疫苗佔了18%

醫師們接受接種第四劑疫苗的佔比較高。

2. 不同性別

男性醫療人員，接種第四劑疫苗佔了25%

女性醫療人員，接種第四劑疫苗佔了16%

男生佔比也比女生高。

3. 不同年齡層

年齡>60歲 ：接種第四劑疫苗佔了42%

年齡40～59歲：接種第四劑疫苗佔了19%

年齡<40歲 ： 接種第四劑疫苗佔了10%

黃軒認為，超過60歲，在醫療體系也有30～40年的經驗，也最有危機意識。

4. 不同的突破性感染

接種第三劑疫苗，得到突破性感染：20%

接種第四劑疫苗，得到突破性感染：7%

黃軒指出，Omicron病毒大流行期間，接種第四劑疫苗，降低65%醫療人員受到感染。而根據上述研究結果，他也直言，第一線醫護人員，真的需要接種第四劑疫苗，不只為了自己、同事、病人和家人，「這對保持足夠的醫療量能，是非常重要的！」