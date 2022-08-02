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親子

幼兒疫苗打不打？小兒科醫師曝「建議接種3原因」

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲還在猶豫要不要讓孩子打疫苗嗎？來看看小兒科醫師怎麼說！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

幼兒莫德納在上個月開打，但因為擔心疫苗副作用，許多家長還在觀望、猶豫中，無法決定要不要讓自己的孩子打，對此，日康診所兒科主治醫師歐淑娟在臉書粉專表示，遇到詢問的家長，她一率建議「想打盡快打，間隔一個月打滿二劑，不敢打的人，請做好個人防疫措施」，並且揭露建議接種的3大原因！

歐淑娟醫師表示，第一「保護孩子免於重症威脅」，看到新聞中幼童確診過世的憾事令人相當不捨，她相信沒有任何人會想遇到這種事，而遠離重症威脅的最有效方式之一，就是打疫苗。

第二「讓孩子遠離新冠後遺症」，除了新冠病毒可能造成可怕的腦炎，還有MIS-C這個後遺症也是大魔王。新冠痊癒後有些孩子會發生多系統的發炎反應，身體多個重要器官受損，預防MIS-C最好的方式就是接種疫苗！

第三「接種疫苗降低身體受損程度」，歐淑娟指出，每天確診2～3萬例的背景下，我們必須認知自己註定要「與病毒共存」好一段時間了，接種疫苗好比模擬考，透過模擬考試訓練孩子稚嫩的免疫系統，事先針對考題（疾病）演練，等真正大考（遭遇病毒）時，身體可以快速反應、戰勝疾病。

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