裴洛西抵台！民進黨立委：台灣得到肯定　小心中國「見笑轉生氣」

▲美國眾議院議長裴洛西率團來訪，今晚抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團2日晚間飛抵松山機場。民進黨立委范雲表示，她的來訪更突顯台灣以人權立國，與國際民主國家聯盟的路線，得到肯定；民進黨立委林俊憲則直言，此次訪台的效應可能不會短期內就結束，要小心中國「見笑轉生氣」，期望明天的會面一切順利。

目前在英國訪問的范雲晚間透過臉書表示，她的心情應該跟多數國人一樣，就連要歡迎一個長期的好朋友來訪，都要擔心惡鄰居的阻撓恐嚇會不會讓朋友來不了，非常感謝裴洛西的堅定，更感謝美國拜登政府願意明確對國際社會展現對台灣的支持。

范雲分析，裴洛西到台灣的行程，最重要的是，揭開國際政治的新頁，包括印太地區的戰略；國際民主聯盟的形塑，以及後安倍時代，亞太地區和平，台灣，是其中的關鍵，尤其裴洛西是長期勇於指責中共殘暴，聲援西藏、新疆的政治工作者，她的來訪更突顯台灣以人權立國，與國際民主國家聯盟的路線，得到肯定。

范雲表示，裴洛西是女性從政的典範之一，她在2001年成為美國歷史上首位少數黨黨鞭，2007年成為美國國會史上首位女性議長，並堅定支持同性婚姻及合法墮胎，2018年更為了移民議題，站立發言超過8小時，立下院內發言最長紀錄。

林俊憲則表示，外國政要近年訪台幾乎都是前幾天甚至已經抵達才公開，這麼做當然是為了避免對岸的干擾，同時還有另一個較隱晦用意：給中共台階下，他們可以說是「竄訪」、事前完全不知情，以此避免被他們自己建構的民族狂熱反噬。

林俊憲表示，這次出訪會變得如此緊張，要怪就怪中國第一時間錯過降低情勢的機會，讓胡錫進之流不斷火上加油，搞到沒有台階下，簡單來理解，就好像唱歌時第一個音起得太高，也不趕快降key反而繼續死撐，到了副歌唱不上去，破音了，最後惹得台下眾人訕笑，能怪誰呢？

林俊憲指出，此次訪台的效應可能不會短期內就結束，畢竟這個臉丟得實在太大，套句俗話就是要小心中國「見笑轉生氣」的可能性，但無論什麼舉動，都會讓中國坐實成破壞現狀的麻煩製造者，也期望明天的會面一切順利，歡迎裴洛西來到我們美麗的國家。