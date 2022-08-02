快訊／裴洛西抵台！柯文哲表達歡迎：我們與美日交好　「不必與中國交惡」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間飛抵松山機場，預計3日拜會總統蔡英文、立法院等。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，來者是客，都會表達歡迎，但台灣要保持自己的主體性，「我們和美日交好，卻不必與中國交惡，台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」

面對裴洛西抵台，柯文哲2日晚間於臉書表示，台灣是世界的台灣，對於能夠協助台灣跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎，此刻全球媒體都聚焦，裴洛西的亞洲行，美中台關係牽一髮動全身，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問，「裴洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，我們都表達歡迎。」

不過，柯文哲指出，裴洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計畫，美國總統拜登一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。幾天前，拜登與中國國家主席習近平通話，講了2個小時又17分鐘，希望他們有一個彼此都能接受的妥協方案，但中國海關總署在昨晚宣布台灣100多家食品禁止進口，不知又有多少台灣農漁民受害。

柯文哲強調，「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡，台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」美中僵局短期無解，但雙方已經加強對話溝通歧見，夾在中間的台灣，更應該與中國、美國保持暢通聯絡管道，才能有效避免危機。

最後，柯文哲認為，台灣是世界的台灣，對於能夠協助跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎，「我們期待與世界共好、一同進步，衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。」