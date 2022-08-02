裴洛西深夜抵台　民眾黨：期待台美關係能有實質進展

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間飛抵松山機場，預計3日拜會總統蔡英文、立法院等。對此，民眾黨團表示誠摯歡迎，期待台美關係能有更實質的進展。任何一個國家的國民、官員，只要合法，都有權利到其他國家旅遊訪問。

民眾黨指出，裴洛西是美國訪台最高層級官員，也是25年來第二位訪台的眾議院長，上回是1997年前眾議院長金瑞契率團來訪，與時任總統李登輝先生於總統辦公室會面。由於眾議院是代表民意的立法機構，裴洛西的來訪，無疑象徵美國政府與人民對台灣民主自由的支持。

民眾黨表示，美中對抗格局是既成事實。儘管如此，中美之間仍有正式溝通管道，且各有各的堅持。夾在中間的台灣，更應與中國、美國有聯絡，有暢通的聯絡管道，才不會擦槍走火。

與裴洛西同行包含眾議院外交事務委員會主席米克斯，以及眾議員高野、德爾本、克利什那穆希和金安迪等人，民眾黨團期盼眾議院代表團此行能更了解台灣在印太地區扮演的關鍵角色，以及台灣人捍衛自由、民主、人權的決心，期待往後台美關係能有更實質的進展。

民眾黨團呼籲，政府應更積極深化與美方的實質合作，包含加速簽訂台美各項貿易協定，深化區域安全事務交流等，以實際的作為促進台灣的經濟繁榮和國家安全。