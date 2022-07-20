女騎士連撞2車害她倒地傷　「飄移落跑」網怒轟：好好騎車很難

記者吳世龍／高雄報導

高雄三民區日前發生一起機車車禍事故，一名女騎士在綠燈起步時，先擦撞一輛計程車後，又碰撞另一名林姓女騎士，但肇事女騎士不僅未停車還直接離開現場，警方獲報到場，根據路口監視器以及民眾提供的行車紀錄器，以車追人，已鎖定對象積極追緝中。

▲▼高雄三民區一名女騎士在綠燈起步時，先擦撞一輛計程車後，又碰撞另一名林姓女騎士害她當場摔車，但肇事女騎士不僅未停車還直接離開現場。（圖／翻攝高雄大小事）

三民二分局表示，19日早上7時54分許，三民區九如一路與大順三路口發生一起交通事故，1名身著白色長袖上衣、頭戴黃色安全帽的機車女騎士綠燈起步時，從車陣中鑽出與邱姓男子（26歲）駕駛的計程車右前車頭發生碰撞後，向右傾斜再與另一名林姓機車騎士（36歲）發生碰撞，但女騎士肇事後未停車，隨即沿大順三路南向北方向逃逸。

經警方到場處理，林姓機車騎士雙膝擦傷，雙方酒測值皆為零，警分根據路口監視器以及民眾提供的行車紀錄器，以車追人，已鎖定對象積極追緝中，初步研判肇責為頭戴黃色安全帽的機車騎士肇事逃逸，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。而網友看到影片後，也怒批黃帽女騎士「很愛鑽 硬要鑽 還肇逃 好好騎車好像很難餒」。

▲高雄三民區一名女騎士在綠燈起步時，先擦撞一輛計程車後，又碰撞另一名林姓女騎士害成她當場摔車，而這起車禍事故也造成2車受損。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方呼籲，行車務必保持安全間隔，勿鑽車縫避免造成危害，提醒民眾發生車禍時，應保留現場，速撥打110通知警察人員處理，維護自身權利。另車禍致人受傷而逃逸，處6月以上5年以下有期徒刑。