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酒駕男撞傷騎士肇逃　警民齊力制伏法辦

▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲34歲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名34歲江姓男子7月29日晚上駕駛自小客車，在仁德區中正路段與蔡姓駕駛騎乘之機車發生交通事故，江嫌隨即肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞之機車，被民眾及永康分局員警攔下逮捕，江嫌經酒測，酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友於7月29日晚上在網站社群貼文，說有自小客車駕駛「酒駕帶車跑」一案，經查係7月29日晚上7時許，江姓男子駕駛自小客車，在仁德區中正路段與蔡姓駕駛騎乘之機車發生交通事故，江嫌隨即肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞之機車，一路行駛至德崙路段，遭見義勇為民眾及永康分局員警攔下，江嫌現場經酒測，酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。據了解，江嫌係下班後與朋友一起唱歌喝酒，返家途經案發現場時肇事逃逸。

▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局在此呼籲，酒駕與肇事逃逸，都是不可姑息的行為，而酒駕常是交通肇事的主要因素，酒後開車如同是路上的不定時炸彈，隨時威脅用路人的人身安全，當酒駕造成車禍後，亦可能是受害者家屬一輩子無法消逝的痛，且肇事駕駛事後的各種道歉都無法彌補，而民眾要真正落實酒後不開車，以及遇到車禍就應面對與解決，而不是逃避，千萬別有僥倖的心態，以免觸法害人害己。

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