台灣都市傳說也入列！文化部公布「中小學生讀物選介」書單看這裡

▲多位專家評選出「中小學生讀物選介」，可作為學生、家長及老師的選書指南。（示意圖／新北市立圖書館提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部「第44次中小學生讀物選介」結果出爐，由多位專家委員歷時4個月，精心評選出639種推介讀物，其中還有蒐集上百則都市傳說的《臺灣都市傳說百科》等，內容多樣，此份書單能成為學生、家長及老師們的選書指南。

此次評選共分「圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類」等8大類，共有311家出版社報名參選，最終由3,590種參選讀物當中，精選出639種推薦讀物，佔報名種數18%。

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評選以臺灣本土原創的優秀作品為優先，包含許多反映在地關懷的書籍，例如蒐集臺灣史上百則都市傳說，探索不同歷史時空集體記憶的《臺灣都市傳說百科》；整理即將失傳的俗諺與俚語，讓學生感受台語音韻之美的《台語的鄉土口味——俗諺、俚語》；傳達戒嚴時期9位小說家生命故事、畢生苦心與執著的《他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像》等。

而反映學生觀點、學習需求或在意議題的讀物，也受評審委員青睞，例如刻畫常見孩童情緒問題的《安心國小4：抱怨靠邊站》、整合流行病學與預防醫學的圖文知識書《小大人的公衛素養課》、探索動物關懷議題的《就算牠沒有臉：在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題》等。

文化部表示，期待此份書單成為學生、家長及老師們的選書指南，透過閱讀跨越國界、時代，甚至是成為理解性別、世代、宗教信仰乃至國家認同的橋樑。

「第44次中小學生讀物選介」完整書單看這裡