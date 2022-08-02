獨／廖老大看過讚裝潢好！騎樓設店遭切割...4寶爸傻眼曝關鍵畫面

記者許權毅、游瓊華／台中報導
網紅廖老大跨足飲料界卻風波不斷，先前曾開直播直指遭衛生局「選擇性辦案」，現又傳出加盟主將店面設在騎樓遭投訴，官方第一時間火速切割，表示不知道加盟主占用騎樓，取消加盟權。對此，加盟主黃先生不滿反擊，廖老大跟兒子7月27日一行總計5、6人才到店裡，還稱讚裝潢好，事後才對媒體說完全不知情，要退加盟，實在不合理。
▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼表示，「廖老大才來過還讚裝潢好！」（圖／記者許權毅翻攝）
▲4寶爸黃先生委屈表示，砸了百萬裝潢，被投訴後竟被秒切割。（圖／記者許權毅攝）
黃先生委屈地說，花了36萬元加盟金加盟，當初也跟房東確認過，騎樓可以使用才會在這裡擺設，過程中不斷被檢舉，但也花錢改善，7月27日還邀請廖老大等人來看過，確定可以才在外面擺設，「廖老大一群人有說有笑，看過現場還跟輔導員說店可以了，已經可以去上課！」事後他也與廖老大握手致謝，沒想到竟對媒體說不知情，還秒切割！
▲廖老大日前帶著兒子一起巡查可能的加盟店，過程都被拍下。（圖／記者許權毅翻攝） 黃先生表示，「我們是辛苦人啊！」目前已經裝潢花了近110萬，現在變成全部都要他自己吸收，真的相當委屈，「廖老大看完後，就前往參加課程已經連上三次，第四次上完突然告知要退加盟金，以影響形象為由，請我不要做了！」 ▲遭檢舉後，部分機台已經先搬離。（圖／記者許權毅攝） 《東森新媒體ETtoday》踢爆加盟店占用騎樓，廖老大總部第一時間回應，該加盟主加盟前未告知佔用騎樓營業，將不會授權該店合法運營，並取消加盟權，之後又改口，廖老大親自回應，退還加盟金或是請加盟主另覓合適地點。
▲廖老大日前帶著兒子一起巡查可能的加盟店，過程都被拍下。（圖／記者許權毅翻攝）
黃先生表示，「我們是辛苦人啊！」目前已經裝潢花了近110萬，現在變成全部都要他自己吸收，真的相當委屈，「廖老大看完後，就前往參加課程已經連上三次，第四次上完突然告知要退加盟金，以影響形象為由，請我不要做了！」
▲遭檢舉後，部分機台已經先搬離。（圖／記者許權毅攝）
《東森新媒體ETtoday》踢爆加盟店占用騎樓，廖老大總部第一時間回應，該加盟主加盟前未告知佔用騎樓營業，將不會授權該店合法運營，並取消加盟權，之後又改口，廖老大親自回應，退還加盟金或是請加盟主另覓合適地點。
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