獨／廖老大看過讚裝潢好！騎樓設店遭切割...4寶爸傻眼曝關鍵畫面

記者許權毅、游瓊華／台中報導

網紅廖老大跨足飲料界卻風波不斷，先前曾開直播直指遭衛生局「選擇性辦案」，現又傳出加盟主將店面設在騎樓遭投訴，官方第一時間火速切割，表示不知道加盟主占用騎樓，取消加盟權。對此，加盟主黃先生不滿反擊，廖老大跟兒子7月27日一行總計5、6人才到店裡，還稱讚裝潢好，事後才對媒體說完全不知情，要退加盟，實在不合理。

▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼表示，「廖老大才來過還讚裝潢好！」（圖／記者許權毅翻攝）



▲4寶爸黃先生委屈表示，砸了百萬裝潢，被投訴後竟被秒切割。（圖／記者許權毅攝）

黃先生委屈地說，花了36萬元加盟金加盟，當初也跟房東確認過，騎樓可以使用才會在這裡擺設，過程中不斷被檢舉，但也花錢改善，7月27日還邀請廖老大等人來看過，確定可以才在外面擺設，「廖老大一群人有說有笑，看過現場還跟輔導員說店可以了，已經可以去上課！」事後他也與廖老大握手致謝，沒想到竟對媒體說不知情，還秒切割！