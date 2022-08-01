百萬正妹網紅大翻車！「當街吃保育類動物」或被嚴懲　警方已介入

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記者鄭思楠／綜合報導

四川一擁有百萬粉絲的網紅「提子」，近日拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的影片引發關注。有網友檢舉，影片中的鯊魚是國際瀕危野生動物「噬人鯊」，系大陸國家二級保育動物。7月31日，南充警方通報，經鑑定，涉事影片中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊）。對此，大陸律師解讀該網紅食用瀕危大白鯊時認為，或被判5年以下刑期。

據《封面新聞》報導，8月1日，南充市農業農村局部門獲悉，網紅「提子」從京東上購買「大白鯊」，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制，「我們正在聯繫相關司法檢測部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。」

此前，7月14日，名叫「提子」的美食網紅拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的影片爆紅。網傳影片顯示，「提子」在海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。

影片稱，「大白鯊」長2公尺。在城裡擺拍後，這條「鯊魚」又被運到「提子」鄉下二舅舅家裡，進行了分屍。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。影片畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

▲提子目前所有影片已經被下架。（圖／翻攝自微博）

影片發布後爆紅網路，有網友指出，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保育動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速衝上熱搜。

此前，影片中的海鮮超市老板表示，鯊魚並不是自己店裡售賣的，而是該網紅提前帶來進行拍攝的，自己只是借用場地。7月15日，「提子」在電話中回應，她再三和賣家確認，鯊魚來源渠道正規。目前，網紅「提子」短影片帳號所有影片均已消失。

7月31日，南充警方經鑑定，涉事影片中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在進一步辦理。





▲百萬網紅當街烹食大白鯊。（圖／翻攝自微博）

8月1日，南充市農業農村局執法監督科有關負責人表示，「事情發生後，警方去她家搜出了還有一些鯊魚肉和骨頭，我們聯繫了南海水產研究所。」7月18日，南充市農業農村局工作人員和南充警方一同把鯊魚組織帶到南海水產研究所檢測，「7月22日，檢測結果出來是噬人鯊，檢測費是我們出的。」

負責人透露，目前正聯繫國家認證的司法鑑定機構，對鯊魚到底是幼體還是成體做進一步檢測，「警方已調查出來，提子是通過網購買的噬人鯊，來源是福建沿海地區，相關人員已被控制。」

據《山海視頻》報導，大陸律師徐江濤表示，根據大陸《刑法》規定，非法獵捕、殺害瀕危野生動物，或者非法收購、運輸、出售瀕危野生動物及其制品的，處5年以下有期徒刑。直播平台發現直播違法行為未及時制止的，國家部門可以對其予以相應的行政處罰甚至關停，情節嚴重的可以追究其他法律責任。