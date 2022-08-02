這地獄沒有18層！無人管理更驚悚⋯盧信諺新作《迴陰》設定曝光

▲新銳導演盧信諺新作《迴陰》的地獄設定更驚悚。（圖／奇幻基地提供）

記者林育綾／綜合報導

新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中，搶先推出同名小說，日前也在新書座談中曝光前導測試片，讓粉絲先睹故事中地獄駭人場景！不同於民間信仰的「18層地獄」有閻羅王、鬼差、判官等地府管理人看守，《迴陰》的地獄沒有管理單位設定，在一片荒蕪、沒有規則限制下，更能顯現人性之惡的駭人驚悚。

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▲《迴陰》的地獄中沒有管理單位設定。（示意圖／奇幻基地提供）



《迴陰》入選金馬創投及台灣優良電影劇本，目前搶先推出了同名小說，影視化仍在進行中。盧信諺透露，這部作品最早於2016年創作，從棄案到入選金馬創投，耗費6年時間，歷經多次版本調整與團隊的努力下，終於在2019年入選優良電影劇本，並於同年入選金馬創投。

而在前導短片中，最引人注目的莫過於讓人冷汗直流，充滿「克蘇魯」未知恐怖與本土民俗元素的地獄設定，結合了台灣插畫界「尼爾森式症」、「群」等各路好手插畫概念，還有CG特效與逼真美術道具，宛如真實存在的異空間。

談到地獄的設定，盧信諺也說，不同於民間信仰上的「18層地獄」有閻羅王、鬼差、判官等地府管理人看守，《迴陰》的地獄中沒有管理單位設定，但是在一片荒蕪、沒有規則限制下，更能顯現人性之惡與地獄的駭人驚悚。

▲故事結合台灣傳統道教信仰「觀落陰」文化與現代科學腦成像科技。（圖／奇幻基地提供）

故事結合台灣傳統道教信仰「觀落陰」文化與現代科學腦成像科技，還有催眠師、宗教人士、警方，陰陽兩界合力追查驚悚懸案，伴隨著生死交錯、時間倒數，恐怖真相一一浮現，以愛為名的「惡」也隨之覺醒。

電影雖然受到疫情波及，進度受影響，但終於在今年推出前導測試片，預計很快就會在各大戲院上映；而此次《迴陰》小說由城邦文化奇幻基地出版發行，小說也受眾多影視名人推薦，其中《返校》演員王淨閱讀作品後直讚，「故事一再地反轉、一再地剖析人性，精彩程度讓人期待這部作品能成為電影，在大螢幕上讓觀眾一起體驗這強大的世界觀！」

▲盧信諺作品《迴陰》影視計畫進行中，如今搶先推出同名小說。（圖／奇幻基地出版）