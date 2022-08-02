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全美5800人染猴痘！加州宣布進入緊急狀態　加強疫苗接種

▲▼加州民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國猴痘疫情持續蔓延，加州州長紐森1日宣布進入猴痘緊急狀態，加強疫苗接種與接觸者追蹤。目前全美猴痘確診數超過5800例，加州佔了其中827例，最嚴重的還是紐約州的1390例。

加州是美國第3個宣布全州進入緊急狀態的州，紐森（Gavin Newsom）在聲明中表示，進入緊急狀態將有助於協調州政府各部門的應變措施，利用檢測、接觸者追蹤來確保高風險族群的疫苗接種與治療，「我們將持續與聯邦政府合作，取得更多疫苗、提升對於降低風險上的瞭解，並與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群一同對抗污名化。」

目前加州已收到6萬1000多劑猴痘疫苗，其中2.5萬劑單獨分派給洛杉磯郡，同時該州的檢測能量已擴大到每週執行超過1000次。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，全美累積超過5800人確診，其中紐約州佔了1390例、加州827例、伊利諾州520例，以上三州皆已發布猴痘緊急狀態。

猴痘病毒蔓延，截至上周全球至少77國已有病例，世界衛生組織宣布將猴痘列為全球公共衛生緊急事件。自5月猴痘疫情蔓延以來，全球共計出現2.1萬確診病例，其中以美國、西班牙、德國與英國通報病例占最多。

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