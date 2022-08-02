裴洛西訪台為何重要？　他：美中台關係正常化的開始

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，確定2日晚間將訪台，並過夜一晚，隔日會晤我政府高層，引發各界關注。作家吳祥輝分析，這個對台灣無比重大的事件，或會帶來一些動盪，但卻是美中台關係正常化的開始。

針對裴洛西來訪一事，陸方不斷威脅，我國防部今晨發布，自2日8時至4日12時止，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，時間將依共軍威脅適切調整，而戰備等級仍為「經常戰備時期」。

吳祥輝說，眾議院議長在美國總統繼任順位上排第二。第一是副總統兼參議院議長。國務卿排在第三順位。從這個權力順位就可以知道裴洛西訪台的里程碑意義。這是繼1960年，62年前美國總統艾森豪訪台後，最高層級的美國官員訪台。

吳祥輝認為，這可能會為台海帶來一些動盪，但卻是美中台關係正常化的開端，讓一切回歸到台灣是台灣，中國是中國的基本事實。

據了解，裴洛西此行訪團約20餘人，預計2日晚間搭乘專機降落松山機場、於君悅飯店過夜一晚，隔日則將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，當日中午前後就會搭機離開。