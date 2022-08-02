卓蘭鎮公所前秘書賣官價碼曝　乾媽兒子想進清潔隊也要給50萬

▲苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡收每人50萬紅包安排任職清潔隊員，遭苗栗地院判刑4年10個月，褫奪公權5年。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡，利用職務之便，向鎮民表示只要50萬即可安排進入清潔隊任職，連徐士凡平常喊乾媽的鎮民代表張春嬌，想安排兒子進清潔隊，也依「行情」交付50萬元，徐士凡因此遭苗栗地院依貪污治罪條例判處有期徒刑4年10個月，褫奪公權5年。張春嬌則犯交付賄賂罪，處有期徒刑7個月，褫奪公權2年，可以上訴。

判決書指出，徐士凡從2014年至2018年擔任苗栗縣卓蘭鎮公所秘書，協助鎮長詹坤金打理鎮務，鎮長授權秘書可決行清潔隊隊員任用事宜，在鎮長不知情的情況下，徐士凡竟透過清潔隊員人事職缺收取紅包，每一個職缺收取50萬元。

其中，一名賴姓鎮民聽說可以用紅包喬清潔隊的職缺，便直接前往鎮公所拜訪徐士凡，幫他兒子打通關節，徐士凡按約定錄取賴姓民眾，賴民也在其子錄取後依約交付50萬元現金給徐士凡。

此外，卓蘭鎮民代表張春嬌想要安排兒子進入清潔隊任職，還是要依照徐定的行情交付50萬元，據了解，徐士凡與張春嬌是遠房親戚，徐士凡平時還稱呼張春嬌為乾媽，且徐士凡為了選舉曾將戶籍設在張春嬌住處，可說交情匪淺。

徐士凡偵訊時坦承在辦公室收取張春嬌賄款，但張春嬌否認交付賄款，法官認為徐士凡和張春嬌的交情匪淺，徐並無陷害張的犯意，並不採信張的說法。苗栗地院一審判決徐士凡有期徒刑4年10個月，褫奪公權5年，張春嬌犯交付賄賂罪，處有期徒刑7個月，褫奪公權2年。

▲▼徐士凡收賄，連乾媽也沒有優待。（圖／記者蔡文淵翻攝）

