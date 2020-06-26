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苗栗男酒後負氣跳橋！　墜8米卡樹叢…消防人員繩索垂降救援

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▲吳男酒後負氣跳橋卡在8米深的樹叢裡，救援人員用繩索垂降方式進行援救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲吳男酒後負氣跳橋卡在8米深的樹叢裡，救援人員用繩索垂降方式進行援救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮龍鳳瀑布附近，25日深夜11時驚傳男子墜落瀑布意外；1名吳姓男子疑似酒後與人發生口角後，直接越過護欄跳下旁邊的溪流瀑布，女子見狀後立即打119報案向消防隊求救，卓蘭分隊緊急出動車輛及人員前往現場搶救。

苗栗縣消防局表示，25日晚間11時許接獲通報，指稱在卓蘭鎮坪林里龍鳳瀑布有人跳橋尋短，救援人員抵達後發現吳男墜落地點位於約8米深草叢處，搜救人員向他呼叫並無任何反應。為了避免吳男可能有致命外傷，消防人員利用繩索垂降方式進行救援。

▲所幸吳男只是雙腳受到擦傷，送醫後並無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲所幸吳男只是雙腳受到擦傷，送醫後並無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員指出，人員接觸後，發現男子剛好被坡坎草叢給攔住，因此沒繼續下墜到更深處所，墜落處離道路不遠。消防人員僅僅不到40分鐘時間便將傷者救出，男子身體狀況也並無大礙，僅雙腳擦傷，後續交由救護人員接手並緊急處置後，送往台中豐原醫院。

報案人向警方表示，吳男在跳橋之前曾有喝酒，帶有酒意跟妻子吵過架，一時情緒不穩，才從橋上往下跳，所幸僅受輕傷；卓蘭消防隊在此呼籲，尊重生命、愛惜生命，心情鬱悶時應尋求正常紓壓管道，如有需要可求助心理衛生資源之專業協助。

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