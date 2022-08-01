詭異「神經疾病」蔓延！少女抽搐嘶吼　專家找到病因：是抖音

▲全球許多少女都出現抽搐嘶吼等症狀。（圖／翻攝60 Minutes Australia推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲一名14歲少女蔓塔莉卡（Metallyka Torzillo）出現不明的抽搐反應，經專家分析，該症狀類似妥瑞症（Tourette Syndrome），但罹病的原因可能是使用知名社群平台抖音（TikTok）所致，且世界各地開始出現類似病例。

據《澳洲新聞網》報導，蔓塔莉卡14歲時開始出現無法控制的抽搐、尖叫、打、捏、咬及吐口水等情況，嚴重時還會反覆說出無意義的話語、比出粗魯的手勢、用頭撞家具，甚至在節目訪談時，忍不住伸手去打媽媽的臉。

澳洲韋斯敏醫院（Westmead Hospital）神經科醫師戴爾（Russell Dale）表示，這種病情在2020年開始蔓延，且患者年齡偏小，幾乎都在10幾歲，且性別大多為女性。

▲神經科醫師戴爾認為病因是抖音。（圖／翻攝60 Minutes Australia推特）



戴爾表示，此病的症狀類似妥瑞症，但情況更為嚴重，患者手臂的動作猛烈，甚至會打到自己，且發出的聲音是複雜的單詞、短語，不是簡單的噪音，「我以前從未聽過、見過這樣的事」。

戴爾推測，此類病情在疫情爆發後增加，兩者可能有一定的關聯，尤其對於處在焦慮及壓力中的年輕人影響更大；他發現，許多少女在疫情爆發的期間，更為依賴抖音平台與外界互動，因此誘發病情發生。

戴爾表示，雖然蔓塔莉卡的病情已恢復，但仍有許多罹病的青少年仍深陷痛苦之中，「我見過的患者中，只有20％可以完全康復，這意味者80%的人會持續這些症狀，且非常嚴重」。

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