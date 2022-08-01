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超有愛！正妹找資源護浪浪　「讓每一隻小生命都能活下去」

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，走訪全台弱勢狗園，提供援助，她開闢網路平台替浪浪發聲，走訪曝光狗園的辛酸困境，雖遭人非議備感挫折，但她仍堅持信念不放棄！她成立協會，透過募款幫助這些弱勢狗園，惟協會力量有限，她呼籲社會大眾能關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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30歲的褚小姐，原本從事網路媒體工作，3年多前因緣際會接觸到流浪狗安置這塊領域，發現全台有很多弱勢流浪狗園區，許多「愛媽」、「愛爸」幫忙收容，改善流浪貓狗的問題，並改善大家的生活環境，但愛媽愛爸們自己燒錢苦撐，她特別設置網路平台曝光這些弱勢狗園不為人知的困苦，來為浪浪發聲，爭取支援。

惟因適法性受到非議惹來質疑，她尋求政府協助後，成立「社團法人台灣流浪貓狗關懷協會」，透過協會合法募款幫助，來減輕園區收容處理老弱殘病流浪貓狗的醫療、伙食重擔，改善吃住問題，讓這些小生命都能平安活下去。

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，流浪貓狗問題長久以來一直爭議不斷，加上生態保育及尊重生命的觀念在社會逐漸受到重視，零撲殺已是主流政策，但因犬隻源頭管制未能落實，棄養事件頻傳，各地流浪狗數量居高不下，以台南市而言，台南市採零撲殺，浪浪結紮後原地置放，但因流浪狗數量居高不下，甚至成群結隊追逐路人，造成傷亡事件發生，惟學甲野生動物園區卻因當地居民反對而停擺，而灣裡等2處市府動物收容中心都狗滿為患，民間狗場反而流浪貓狗收容宣洩去處，更加深加重民間園區的生存壓力。

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

褚小姐說，全台灣有15萬多隻流浪狗，大部分都是由愛爸愛媽收留、照料在這弱勢園區，這些狗狗有是遭遺棄或出車禍受傷，甚至捕獸夾夾傷的狗狗，因數量龐大缺伙食費，讓這些流浪貓狗都是有一餐沒一餐的，協會會定期幫助上萬隻狗園，但因數量實在太多，協會也負擔不起，需要大家一點一滴的幫助，關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。

▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台灣流浪貓狗關懷協會褚小姐，發心助浪浪，呼籲社會大眾關懷這些流浪貓狗，讓每一隻小生命都能存活下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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