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裴洛西訪亞洲　美國印尼啟動超級軍演！超過4000名士兵參加

▲▼ 美軍少將史密斯（Stephen Smith）。（圖／路透）

▲ 美軍少將史密斯（Stephen Smith）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞太地區之際，美國與印尼1日啟動為期2週的聯合年度軍事演習「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）。不過今年規模比以往大得多，兩國至少有4000名士兵參加，澳洲、新加坡軍方也會加入演習，日本則是首度參加。

綜合法新社等報導，美國及其亞洲盟友國對於中國在太平洋地區日益強硬的態度，感到越來越擔憂，在此之際，美國與印尼的年度軍演「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）在今年擴大舉辦，改稱「超級嘉魯達之盾」，在印尼西部的蘇門答臘（Sumatra）與廖內（Riau）島嶼舉行。

美方表示，這場年度軍演旨在推進區域合作，支持一個自由開放的亞太地區，儘管今年演習規模比以往還要大，但這並非針對任何國家。美軍少將史密斯（Stephen Smith）29日表示，「這是一場建立信任、團結、相互理解並增強能力及其他各方面的演習，是軍事演習，並不會對任何一方構成威脅」。

超級嘉魯達之盾登場的同時，裴洛西正在亞洲進行出訪，接下來將走訪新加坡、馬來西亞、日本與韓國。新加坡外交部昨（7月31日）表示，她此行將與總理李顯龍等人會面，而新加坡美國商會則說，她1日下午4時至7時將出席「智慧城市雞尾酒會」活動發表演說。

至於裴洛西是否訪台，至今並未獲得官方回應，已知在裴洛西辦公室31日公告的行程中，並未列出台灣，若裴洛西真的訪台，將成為25年來訪台的美國最高層級政要。不過稍早傳出的最新消息指，裴洛西最快2日晚間抵台，且會過夜停留一晚，並與我國高層會晤。

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