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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍協防台灣「武器庫存不足」　專家：「這1災難」恐讓全國崩潰

▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲專家指出，俄烏戰爭暴露出美國的武器庫存和量產能力不足。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國退役陸戰隊少校、軍事與國家安全分析師福斯林（Carl Forsling），在討論如何協防台灣時表示，烏俄一戰暴露了美國的「根本性缺陷」，從為烏克蘭提供武器這點不難發現，美國的刺針（Stinger）與標槍（Javelin）等飛彈生產能力相當不足，屆時未來若發生台海戰爭，光是「經濟危機」就足以瓦解美國公眾為台灣而戰的意願，甚至導致全面崩潰。

福斯林日前投書軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose），談到美國會如何協防台灣時表示，大家的焦點往往放在資金或擬定作戰計畫，而忽略了最根本的問題「武器量能」。若台灣未來真的與中國在台海發生戰爭，消耗量最大的將是戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）、海軍打擊飛彈（NSM）、標準6型（SM-6）多用途飛彈以及AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）等高等級武器，而這類設備的庫存只會更少，生產更加困難，最後導致台灣半導體出口供應鏈中斷的情況。

福斯林指出，即使《國防生產法案》（Defense Production Act）能為軍武供應的壓力帶來緩解，但也會加速對其他相關企業的破壞，而發生一場「經濟災難」，影響程度遠大於目前烏俄戰爭所導致的通膨，到時光是經濟帶來的衝擊，「就足以瓦解人民為台而戰的意願」，若是再加上戰時飆漲的政府支出和本就可觀的國債，美國經濟恐怕將全面崩潰。

福斯林更表示，如果美國真的有意對中國開戰，就必須維持關鍵武器的生產線運作，並鞏固好移至海外的民間工業基礎，也做好面臨經濟衝擊的準備，才能在這場戰爭中站穩腳步。

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