高雄早餐「清粥小菜69元吃到飽」　網見1菜色驚：吃爆就回本

▲許多網友認為頗划算。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者李芷萱／綜合報導

許多小吃店、餐廳都受到物價影響調漲價格，讓外食族負擔更重。一名網友透露在高雄吃了69元的清粥小菜吃到飽，以銅版價格來說很實惠，貼文一出吸引不少人大讚菜色也很可以，甚至還發現店家有開發票，「還有打發票，太誇張了」、「開這店真的不划算。」

原PO在《爆料公社》表示，只是來看看早餐69元清粥小菜吃到飽有多厲害，實際用餐後認為，以69的價格真的很不錯，從圖片可見，菜色有一些常見的小菜如滷筍乾、花生、鹹蛋、肉鬆以及各種炒青菜等，他也補充，炒青菜是正常自助餐口味，不算難吃脆脆的，引起一陣討論，「清粥小菜69的這種價格，賺到了」、「這69元很OK，現在的自助餐很貴的」、「要不是現在蛋價太貴，不然肯定會有荷包蛋！」

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▲原PO認為以價格來說挺厲害的。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

另外還有人發現，菜色還有罐頭紅燒鰻、店家有開發票，「光吃爆那紅燒饅就回本了」、「69元還開發票，開這店真的不划算」，不過也有網友提醒，雖然該店口味不錯，但室內沒有冷氣很熱，「這家不開冷氣，吃起來不怎麼舒服」、「沒冷氣呷粗飽」，除此之外，還有人分享其他高雄的銅板價便當，「鳳山也有50元便當很划算」。

▲網友PO出結帳發票。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）