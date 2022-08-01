人在做天在看！鬼月持假鈔換真鈔　城隍廟大姐「摸破」高雄男耍壞

▲男子拿著這張假鈔到左營城隍廟的金香舖表示要換，結果被識破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的要多留意！高雄市左營城隍廟在臉書公告，有一名男子拿了偽造千元鈔票來換錢，第一次被換成功，不過第二次金香舖的大姐發現，希望這個年輕人能夠收手；警方得知後主動查辦，調閱監視器擴大追查。

這起案件就發生在30日下午5點，一名男子來到左營城隍廟，跟金香舖的大姐說要換千元鈔，第一時間金香舖的大姐沒有懷疑，拿了一張千元鈔票跟他兌換，這名男子等到上完廁所之後，又再次拿出千元鈔票要跟大姐換散鈔，大姐就覺得詭異，跟對方說：「你的是假鈔吧！」這名男子眼見事跡敗露，匆匆丟下一句「拿錯了」，迅速離開。

▲左營城隍廟表示遇到一名男子拿假鈔要來換錢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這件事被左營城隍廟的人員po到粉專臉書，希望大家要多注意！同時強調沒有報警，希望能夠給這名年輕人一次機會。警方得知之後，主動前往城隍廟了解情況，現在已經調閱監視器，掌握特定對象，擴大偵辦中。

雖然目前左營分局沒有接獲相關報案，不過呼籲使用假鈔將觸犯刑法第196條行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金。